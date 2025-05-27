مهرجان سباق دلما التاريخي يواصل نجاحاته بمشاركة 14 راعياً

منطقة الظفرة (الاتحاد)

يحظى مهرجان سباق دلما التاريخي بدورته الثامنة بدعم ورعاية وشراكة العديد من الجهات الوطنية، التي تسهم في إثراء وإنجاح فعاليات المهرجان، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية ومجلس أبوظبي الرياضي، في جزيرة دلما خلال الفترة من 26 مايو وحتى 1 يونيو، وتقام فعالياته أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.

وترعى المهرجان 14 من الجهات الحكومية والخاصة، التي أسهمت في إثراء فعاليات المهرجان، وتعريف زواره بطبيعة عملها وما تقدمه من خدمات، ويأتي في مقدمة هذه الجهات ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الشريك الاستراتيجي للمهرجان، إضافة إلى الجهات الراعية وتضم مجموعة سِرح، ودلما مارين، ومجموعة تدوير، والداعمين: دائرة البلديات والنقل - بلدية منطقة الظفرة، واتحاد الإمارات للرياضات البحرية، واتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، والحرس الوطني، وشركة المرفأ للطاقة، ومستشفيات الظفرة «صحة»، شرطة أبوظبي، والمركز الوطني للأرصاد، وهيئة البيئة - أبوظبي.

وتقدم مستشفيات الظفرة «صحة» من خلال جناحها بالمهرجان خدمات فحص المؤشرات الحيوية للزوار في ظل الإقبال الكبير، إضافة إلى تقديم محاضرات توعوية صحية يومية على مسرح المهرجان، فيما تقدم دائرة البلديات والنقل - بلدية منطقة الظفرة محاضرات ومسابقات توعوية يومية على المسرح.

وتقدم هيئة البيئة - أبوظبي، من خلال جناحها بإرث اللؤلؤ في الإمارات، ورشة حية عن اللؤلؤ وتجارته وأنواعه، إضافة إلى نشاط حي لفلق المحار، كما تقدم ورشة تعريفية عن استزراع المحار المستدام لإنتاج اللؤلؤ، تحظى بحضور مستمر، لاسيما من الأجيال الجديدة.

ويعد متحف دلما أحد الجهات المشاركة أيضاً في المهرجان، حيث يقدم للزوار جولات يومية في المتحف، للتعرف على بيت المريخي وما يضمه من قطع أثرية، كما يعرف جناح المتحف بتاريخ جزيرة دلما وآثارها.