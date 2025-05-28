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الرياضة

ماتيوس كونيا أولى صفقات مانشستر يونايتد

ماتيوس كونيا أولى صفقات مانشستر يونايتد
28 مايو 2025 11:02

لندن(د ب أ)

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حصل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، على إذن من وولفرهامبتون من أجل إتمام التعاقد مع ماتيوس كونيا. وكان كونيا «26 عاماً» هدفاً رئيساً لفريق مانشستر يونايتد، حيث يسعى روبن أموريم، المدير الفني، لإعادة بناء الفريق، بعدما حقق الفريق أسوأ موسم له في الدوري في آخر 51 عاماً. وسعى مانشستر يونايتد للتفاوض مع فريق وولفرهامبتون بشأن شروط صفقة كونيا، لكنه الآن دفع شرط الجزائي لفسخ عقد اللاعب الدولي البرازيلي البالغ 5. 62 مليون جنيه إسترليني، وحصل على إذن لبدء الفحص الطبي. ووجه كونيا الشكر لجماهير وولفرهامبتون بعد «أفضل موسم» في مسيرته في منشور على إنستجرام، حيث سجل 17 هدفاً في جميع المسابقات، وعادل الرقم القياسي، كأكثر لاعب برازيلي تسجيلاً للأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 15 هدفاً. يذكر أن مانشستر يونايتد مهتم أيضاً بضم براين مبومو، لاعب برينتفورد، والمهاجم ليام ديلاب، من إبسويتش، لكن الأمور أصبحت أصعب بسبب فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا. وقال أموريم في ماليزيا مساء الثلاثاء: «عمر برادة، الرئيس التنفيذي يستطيع أن يشرح التداعيات أفضل مني، لكن أعتقد أننا كنا نجهز دائماً خطتين، واحدة مع دوري الأبطال، وأخرى من دون دوري الأبطال». وأضاف:«من دون المشاركة في دوري أبطال أوروبا، لن نكون أيضاً في حاجة لفريق كبير. يمكننا أن نتحكم في الفريق بطريقة أفضل». وأردف:«بالطبع بعدها، لدينا خطة للتعاقد مع لاعبين جدد، ولكن هدفنا الرئيس هو تحسين الفريق الذي نملكه، وأن نحسن أكاديميتنا، لأنني أعتقد أنها المستقبل. كانت الماضي، ويمكنها أن تكون المستقبل».

مانشستر يونايتد
وولفرهامبتون
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
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