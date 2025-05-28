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الرياضة

تميمة الحظ في 2025.. هل ينضم تشيلسي إلى قائمة «عام الطيور»؟!

تميمة الحظ في 2025.. هل ينضم تشيلسي إلى قائمة «عام الطيور»؟!
28 مايو 2025 12:15

معتز الشامي (أبوظبي)

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استحق عام 2025 أن يُطلق عليه في تقويم كرة القدم بشكل غير رسمي «عام الطيور»، حيث حققت العديد من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، التي تحمل شعاراتها الطيور، نجاحاً مفاجئاً هذا الموسم.وكان فريق نيوكاسل، أول من افتتح «عام الطائر»، حيث فاز بكأس الرابطة الإنجليزية «كاراباو»، وحصد الفريق، المعروف باسم «الماكبايس» أو «طائر الغراب»، أول لقب له في هذه المسابقة، وهو أول لقب محلي له منذ فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي في موسم 1954/1955. وفاز «الماكبايس» بنتيجة 2-1 في هذه البطولة على فريق ليفربول، والذي يحمل شعاره طائراً أيضاً (Liverbird) والذي يعد رمزاً لمدينة ليفربول، وهو طائر هجين بين النسر والغاق، وقد ساعدهم الطائر على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. وفي 17 مايو، حقق كريستال بالاس مفاجأة بفوزه على مانشستر سيتي 1-0 في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، مُحققاً بذلك أول لقب في البطولة لفريق «النسور»، الذي يتميز شعاره بنسرٍ إمبراطوري، يُميزه للوهلة الأولى بفضل ألوانه الزرقاء والرمادية. وخالف توتنهام كل التوقعات في نهائي الدوري الأوروبي، بفوزه على مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0، وحقق النادي اللندني، الذي يحمل شعاره «ديكاً»، أول لقب له منذ كأس كاراباو موسم 2007/2008، كاسراً لعنة كبيرة من حقبة هاري كين. والآن، يلوح في الأفق نهائي دوري المؤتمرات الأوروبي، حيث يواجه تشيلسي ريال بيتيس، اليوم الأربعاء، ويترقب العديد من مشجعي «البلوز» بفارغ الصبر إمكانية انضمام فريقهم أيضاً إلى «عام الطائر»، رغم جدل ارتباط شعار النادي اللندني بالطيور، ويتباهى نادي تشيلسي بأسد مجنح على شعاره، والذي يعد هجيناً بين حيوان ثديي بري وطائر. ويبدو جلياً أن وضع طائر على شعار النادي، يجلب الحظ السعيد في عام 2025، وهذا ما حدث مع نيوكاسل وليفربول وكريستال بالاس وتوتنهام، أما في إسبانيا، فلا يحمل أي نادٍ من أندية الدرجة الأولى طائراً على شعاره، فهل يفعلها تشيلسي، ويؤكد استمرار تفوق الطيور في هذا العام.

ليفربول
تشيلسي
دوري المؤتمر الأوروبي
توتنهام
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