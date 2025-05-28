الخميس 29 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رئيس الدولة يستقبل فريق شباب الأهلي

رئيس الدولة يستقبل فريق شباب الأهلي
28 مايو 2025 11:48

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" ــ في قصر البحر في أبوظبي ــ فريق نادي شباب الأهلي بمناسبة فوزه بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم في نسخته الـ 48 إضافة إلى بطولة دوري أدنوك للمحترفين وكأسي السوبر الإماراتي والسوبر الإماراتي ـ القطري.
وهنأ سموه خلال اللقاء اللاعبين ومدرب الفريق والطاقمين الإداري والفني وجماهير النادي، بتتويج جهودهم خلال الموسم بالإنجازات.
كما أعرب سموه عن شكره لكل الفرق التي شاركت في هذه البطولات وأمتعت جماهيرها بروح رياضية وتنافسية عاليتين تدعم رياضة كرة القدم في دولة الإمارات، وتعزز سجلها الرياضي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.. مؤكداً سموه اهتمام الدولة بتطوير القطاع الرياضي في إطار سعيها إلى تحقيق مراكز متقدمة في مختلف المنافسات الرياضية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
من جانبهم أعرب اللاعبون والجهازان الإداري والفني للفريق عن شكرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمنين الاهتمام الذي يحظى به قطاع الرياضة بشكل عام وكرة القدم خاصة.

أخبار ذات صلة
مجلس الإمارات للإعلام يعلن إطلاق منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلام وتحفيز نموّه
«الأرصاد» يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة
المصدر: وام
رئيس الدولة
شباب الأهلي
الإمارات
آخر الأخبار
«طاقة أبوظبي» تكشف عن الإطار الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمياه حتى 2050
اقتصاد
«طاقة أبوظبي» تكشف عن الإطار الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمياه حتى 2050
اليوم 18:05
فون دير تتسلم الجائزة
الأخبار العالمية
فون دير تتوقع تشكيل نظام عالمي جديد
اليوم 18:02
مذكرة تعاون بين «طاقة أبوظبي» و«العالمي لتمويل المناخ»
اقتصاد
مذكرة تعاون بين «طاقة أبوظبي» و«العالمي لتمويل المناخ»
اليوم 18:01
مجلس الإمارات للإعلام يعلن إطلاق منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلام وتحفيز نموّه
علوم الدار
مجلس الإمارات للإعلام يعلن إطلاق منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلام وتحفيز نموّه
اليوم 17:59
«الشارقة الإسلامي» يعلن تسعير إصدار صكوك بقيمة نصف مليار دولار
اقتصاد
«الشارقة الإسلامي» يعلن تسعير إصدار صكوك بقيمة نصف مليار دولار
اليوم 17:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©