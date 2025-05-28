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الرياضة

مانشستر سيتي يعلن رحيل 3 مساعدين لجوارديولا

مانشستر سيتي يعلن رحيل 3 مساعدين لجوارديولا
28 مايو 2025 19:52

 
لندن (د ب أ)

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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن رحيل ثلاثة من المدربين المساعدين في الجهاز الفني، وهم خوانما ليلو وإينيجو دومينجيز وكارلوس فيسنز.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن ليلو ودومينجيز سيغادران بمجرد نهاية عقودهما في الأسابيع المقبلة، فيما سيتولى مواطنهما الإسباني فيسنز مسؤولية تدريب سبورتنج براجا البرتغالي.
وقال مانشستر سيتي في بيان له إن ليلو، والذي جاء مساعداً لبيب جوارديولا في عام 2020، ثم غادر للسد القطر في 2022، قبل العودة مجدداً إلى السيتي في 2023، أبدى رغبته في العودة إلى بلاده إسبانيا.
وتم تعيين دومينيجيز حينما بدأ ليلو فترته الثانية مع النادي، فيما انضم فيسنز للفريق في عام 2017، حيث ساعد فريق أقل من 18 عاما في الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم أصبح في الجهاز الفني لجوارديولا منذ عام 2020 ولمدة أربعة أعوام.
وكان فريق المدرب جوارديولا قد أنهى الموسم بدون أي لقب للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام، لكنه ضمن مكانه في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما أنهى الدوري في المركز الثالث خلف البطل ليفربول والوصيف أرسنال.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
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