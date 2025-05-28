مانشستر يونايتد يتعهد بـ«انتقالات طموحة»



لندن (د ب أ)



قال عمر برادة، الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن ناديه سيحاول إيجاد التوازن بين الطموح والحذر في فترة الانتقالات الصيفية، في الوقت الذي حصل فيه الفريق على الضوء الأخضر للتعاقد مع ماتيوس كونيا من وولفرهامبتون.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مانشستر يونايتد يتطلع لبناء جديد للفريق بعد أسوأ موسم في الدوري الإنجليزي منذ هبوطه في موسم 1973-1974، والذي ازداد سوءاً بالخسارة أمام توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي في مدينة بلباو الإسبانية الأسبوع الماضي.

وجاءت هذه الهزيمة لتتسبب في خسارة الفريق للقب أوروبي والغياب عن دوري أبطال أوروبا، وهو ما تسبب في خسارة مالية قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني (65. 134 مليون دولار)، لكن النادي لم يهدر وقته في محاولاته لتطوير فريق المدرب البرتغالي روبين أموريم.

ومن المتوقع أن يكون البرازيلي كونيا أول صفقات الفريق، حيث علمت (بي ايه ميديا) أن وولفرهامبتون منح النادي الضوء الأخضر لإجراء الفحص الطبي وإنهاء صفقة انتقال المهاجم الدولي البرازيلي، بعد دفع 5. 62 مليون جنيه إسترليني وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وقد يكون ذلك بداية صيف ساخن لمانشستر يونايتد فيما يتعلق باللاعبين القادمين والراحلين، فيما أبدى برادة ثقته في خطط ناديه.

وقال في تصريحات لقناة ناديه الرسمية: «لا يمكنني الكشف عن التفاصيل، لكن يمكنني القول إننا نخطط لذلك منذ عدة أشهر، كنا جاهزين لكل السيناريوهات المختلفة، لذلك نعرف جيداً الآن ما نحتاجه».

وأضاف: «لدينا فكرة واضحة جداً عن ما نريد استثماره في ذلك الفريق من أجل أن يتحسن، لذلك تحدث المدير الرياضي جاسون ويلكوكس ومعاونوه والمدرب روبين أموريم، عن ذلك لعدة أشهر، والأمر يتعلق الآن بتنفيذ تلك الخطة بطريقة جيدة وطموحة».