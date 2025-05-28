بايرن ميونيخ يعلن انتقال «الموهبة» إلى سالزبورج

برلين (د ب أ)

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني في بيان له، أن موهبته الشابة فرانز كراتزيج سينضم إلى ريد بول سالزبورج النمساوي.

وكان اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً انضم إلى شتوتجارت على سبيل الإعارة بداية الموسم الماضي، ثم إلى هايدنهايم في يناير العام الجاري.

ومع هايدنهايم خاض كراتزيج 18 مباراة وسجل هدفاً واحداً.

وقال كريستوف فرويند، المدير الرياضي في بايرن ميونيخ: «فرانز كراتزيج هو واحد من المواهب الرائعة التي انضمت إلى النادي في عام 2017، وواصل تطوره عبر السنوات، ولعب في منتخب ألمانيا للشباب وشارك في أكثر من 20 مباراة في الدوري الألماني».

وأضاف: «إنه لاعب آخر اكتسب مهاراته في بايرن ميونيخ، وها هو الآن يواصل مساره في عالم الاحتراف».