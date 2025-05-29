السبت 31 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ألكاراز إلى الدور الثالث في رولان جاروس.. وتسيتسيباس ورود يودعان

ألكاراز إلى الدور الثالث في رولان جاروس.. وتسيتسيباس ورود يودعان
29 مايو 2025 09:15

باريس(د ب أ)

أخبار ذات صلة
ماركينيوس لا يريد «تفويت الفرصة»!
إنزاجي يطالب الإنتر بـ«الصميم» وليس «الهوس»!

صعد النجم الإسباني كارلوس ألكاراز للدور الثالث في منافسات فردي الرجال ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولان جاروس، ثاني بطولات جراند سلام الأربع الكبرى لهذا الموسم. وتغلب ألكاراز، المصنف الثاني للبطولة، على المجري فابيان ماروزان بنتيجة 6 / 1 و4 / 6 و6 / 1 و6 / 2، في الدور الثاني للمسابقة المقامة على الملاعب الرملية بالعاصمة الفرنسية باريس. وكان نونو مينديز وجونكالو راموس، ثنائي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، يتابعان اللقاء، قبل 4 أيام فقط من لقاء نادي العاصمة الفرنسية مع إنتر ميلان الإيطالي بنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بمدينة ميونيخ الألمانية. كما كان الهولندي كودي جاكبو، نجم فريق ليفربول المتوج مؤخراً ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حاضراً أيضاً، لمتابعة الأداء الراقي لألكاراز. وصرح ألكاراز الذي يسعى لأن يصبح أول لاعب يحتفظ بلقب رولان جاروس منذ مواطنه رافاييل نادال عام 2020، عقب المباراة "أحيانا يكون من الصعب الاستمتاع في الملعب عندما تعاني. الأمر يعتمد أيضاً على الخصم". وأضاف اللاعب الشاب: "في معظم الأوقات، لا أفكر في أي شيء آخر سوى الاستمتاع باللعب والتواجد على هذا الملعب". وشدد "أريد فقط أن أقدم أداءً جيداً. أرغب أيضاً في أن أضمن سعادة الجمهور بمشاهدة مباراتي. هكذا أستمتع بلعب التنس". وفجر البرتغالي نونو بورجيش مفاجأة بالفوز على النرويجي كاسبر رود، المصنف السابع للبطولة، بنتيجة 2 / 6 و6 / 4 و6 / 1 و6 / صفر، كما حقق الإيطالي ماتيو جيجانتي مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف الـ20، بثلاث مجموعات لمجموعة. وفاز الأميركي فرانسيس تيافو، المصنف الـ15 على الإسباني بابلو كارينو بوستا، بنتيجة 6 / 4، 6 / 3، 6 / 1، والأميركي تومي بول، المصنف الـ 12على المجري مارتون فوكسوفيتش بثلاث مجموعات لمجموعتين في مباراة ماراثونية. وفاز الإيطالي لورينزو موسيتي، المصنف الثامن للبطولة، على الكولومبي دانيال إلاهي جالان بنتيجة 6 / 4، 6 / صفر، 6 / 4، بينما انسحب الفرنسي هوجو جاسون أمام الأميركي بن شيلتون، المضنف الـ13 للمسابقة. ولحق الأسترالي أليكسي بوبيرين، المصنف الـ25 للبطولة، بركب المتأهلين للدور الثالث أيضا، عقب فوزه على التشيلي أليخاندرو تابيلو بنتيجة 7 / 5 و6 / 3 و6 / 4، فيما فاز الصربي حمد مدجيدوفيتش على الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو بنتيجة 6 / 3 و6 / 4 و7 / 5، وانتصر الأرجنتيني ماريانو نافوني على الأميركي رايلي أوبيلكا بنتيجة 6 / 1 و7 / 6 (7 / 1) و6 / 3، كما تغلب الألماني دانييل ألتماير على التشيكي فيت كوبريفا بنتيجة 6 / 2 و4 / 6 و6 / 3 و7 / 5، والفرنسي كوينتين هاليس على الصربي ميومير كيكمانوفيتش بنتيجة 4 / 6 و6 / 3 و7 / 6 (7 / 2) و7 / 5. كما تأهل الروسي كارين خاشانوف، المصنف الـ24 للدور الثالث أيضاً عقب فوزه على النمساوي سيباستيان أوفنر بنتيجة 7 / 5، 3 / 6، 7 / 5، 4 / 6، 6 / 2، كما تغلب البوسني جومر دامر على الفرنسي جيوفاني مبيتش بيريكارد 7 / 6 (7 / 4)، 6 / 3، 4 / 6، 6 / 4.

رولان جاروس
كارلوس ألكاراز
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
إنتر ميلان
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
الأخبار العالمية
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
اليوم 08:51
حريق في قطار مترو بالعاصمة الكورية الجنوبية
الأخبار العالمية
حريق في قطار مترو بالعاصمة الكورية الجنوبية
اليوم 08:44
أطفال ينتظرون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: غزة المكان الأكثر جوعاً في العالم
اليوم 01:06
مبانٍ متضررة في بلدة بمنطقة دونيتسك جراء ضربات روسية (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: وقف إطلاق النار ليس كافياً لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©