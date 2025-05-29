ألكاراز إلى الدور الثالث في رولان جاروس.. وتسيتسيباس ورود يودعان

باريس(د ب أ)

صعد النجم الإسباني كارلوس ألكاراز للدور الثالث في منافسات فردي الرجال ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولان جاروس، ثاني بطولات جراند سلام الأربع الكبرى لهذا الموسم. وتغلب ألكاراز، المصنف الثاني للبطولة، على المجري فابيان ماروزان بنتيجة 6 / 1 و4 / 6 و6 / 1 و6 / 2، في الدور الثاني للمسابقة المقامة على الملاعب الرملية بالعاصمة الفرنسية باريس. وكان نونو مينديز وجونكالو راموس، ثنائي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، يتابعان اللقاء، قبل 4 أيام فقط من لقاء نادي العاصمة الفرنسية مع إنتر ميلان الإيطالي بنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بمدينة ميونيخ الألمانية. كما كان الهولندي كودي جاكبو، نجم فريق ليفربول المتوج مؤخراً ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حاضراً أيضاً، لمتابعة الأداء الراقي لألكاراز. وصرح ألكاراز الذي يسعى لأن يصبح أول لاعب يحتفظ بلقب رولان جاروس منذ مواطنه رافاييل نادال عام 2020، عقب المباراة "أحيانا يكون من الصعب الاستمتاع في الملعب عندما تعاني. الأمر يعتمد أيضاً على الخصم". وأضاف اللاعب الشاب: "في معظم الأوقات، لا أفكر في أي شيء آخر سوى الاستمتاع باللعب والتواجد على هذا الملعب". وشدد "أريد فقط أن أقدم أداءً جيداً. أرغب أيضاً في أن أضمن سعادة الجمهور بمشاهدة مباراتي. هكذا أستمتع بلعب التنس". وفجر البرتغالي نونو بورجيش مفاجأة بالفوز على النرويجي كاسبر رود، المصنف السابع للبطولة، بنتيجة 2 / 6 و6 / 4 و6 / 1 و6 / صفر، كما حقق الإيطالي ماتيو جيجانتي مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف الـ20، بثلاث مجموعات لمجموعة. وفاز الأميركي فرانسيس تيافو، المصنف الـ15 على الإسباني بابلو كارينو بوستا، بنتيجة 6 / 4، 6 / 3، 6 / 1، والأميركي تومي بول، المصنف الـ 12على المجري مارتون فوكسوفيتش بثلاث مجموعات لمجموعتين في مباراة ماراثونية. وفاز الإيطالي لورينزو موسيتي، المصنف الثامن للبطولة، على الكولومبي دانيال إلاهي جالان بنتيجة 6 / 4، 6 / صفر، 6 / 4، بينما انسحب الفرنسي هوجو جاسون أمام الأميركي بن شيلتون، المضنف الـ13 للمسابقة. ولحق الأسترالي أليكسي بوبيرين، المصنف الـ25 للبطولة، بركب المتأهلين للدور الثالث أيضا، عقب فوزه على التشيلي أليخاندرو تابيلو بنتيجة 7 / 5 و6 / 3 و6 / 4، فيما فاز الصربي حمد مدجيدوفيتش على الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو بنتيجة 6 / 3 و6 / 4 و7 / 5، وانتصر الأرجنتيني ماريانو نافوني على الأميركي رايلي أوبيلكا بنتيجة 6 / 1 و7 / 6 (7 / 1) و6 / 3، كما تغلب الألماني دانييل ألتماير على التشيكي فيت كوبريفا بنتيجة 6 / 2 و4 / 6 و6 / 3 و7 / 5، والفرنسي كوينتين هاليس على الصربي ميومير كيكمانوفيتش بنتيجة 4 / 6 و6 / 3 و7 / 6 (7 / 2) و7 / 5. كما تأهل الروسي كارين خاشانوف، المصنف الـ24 للدور الثالث أيضاً عقب فوزه على النمساوي سيباستيان أوفنر بنتيجة 7 / 5، 3 / 6، 7 / 5، 4 / 6، 6 / 2، كما تغلب البوسني جومر دامر على الفرنسي جيوفاني مبيتش بيريكارد 7 / 6 (7 / 4)، 6 / 3، 4 / 6، 6 / 4.