الإعلان عن موعد النسخة المئوية لكأس رايدر 2027

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن المنظمون لبطولة كأس رايدر للجولف 2027، أنها ستقام في ملعب أداري مانور بمقاطعة ليمريك في جمهورية أيرلندا، بالفترة من 13 إلى 19 سبتمبر 2027، وهي النسخة التي تتزامن مع ذكرى مرور 100 عام على انطلاق المسابقة التاريخية، التي تقام كل عامين في منافسة متجددة بين فريقي أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.وتحظى البطولة الأهم في هذه الرياضة على دعم دي بي ورلد "موانئ دبي العالمية" كأحد الشركاء العالميين، وتقام هذا العام في نادي بيثبيج بلاك في نيويورك الأميركية في سبتمبر المقبل، قبل أن تقام النسخة المئوية في جمهورية إيرلندا، لتكون هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها جمهورية أيرلندا بطولة كأس رايدر، بعد عام 2006، عندما هزم فريق أوروبا، تحت قيادة إيان ووسنام، فريق الولايات المتحدة بنتيجة قياسية بلغت 18.5 مقابل 9.5 في نادي كيه. من جانبه، قال جاي كينينجز، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجولة الأوروبية لجولف: "ساهم فوز روري ماكلروي ببطولة الماسترز الشهر الماضي، ليكمل بذلك مسيرته بحصد جميع ألقاب بطولات الجراند سلام، إلى جانب ترقب البطولة المفتوحة في يوليو المقبل، في تعزيز الاهتمام برياضة الجولف في أيرلندا، سيُضيف هذا الإعلان المزيد من الحماس إلى هذه الرياضة، في الوقت الذي تُواصل فيه أيرلندا استعداداتها لاستضافة أعظم بطولة فرق للجولف للمرة الثانية في عام 2027، عندما تحتفل كأس رايدر بالذكرى المئوية لانطلاقها". وصمم توم فازيو ملعب أداري مانور للجولف، على ضفاف نهر مايج، والذي جُدد بشكل شامل في 2017، بعد بطولة أيرلندا المفتوحة عام 2007، وهي بطولة فاز بها بادريج هارينجتون قبل شهرين من فوزه بأول لقبين متتاليين له في بطولة كارنوستي المفتوحة، وأُقيمت بطولة أيرلندا المفتوحة مجدداً في أداري مانور في العام التالي عام 2008، وفاز بها الإنجليزي ريتشارد فينش. واستضاف الموقع أيضاً بطولة جيه بي ماكمانوس برو-أم في أعوام 2005 و2010 و2022، حيث اجتمعت نخبة من نجوم الرياضة والترفيه للمساعدة في جمع ملايين اليورو لمجموعة واسعة من المبادرات الخيرية.