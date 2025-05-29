خلدون المبارك: «السيتي» سيعود بقوة مع الكثير من الإيجابيات

أبوظبي (الاتحاد)



تحدث معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي للموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي، عن تقييم معاليه للموسم الماضي ورؤية الإدارة للموسم الجديد، والمشاركة في كأس العالم للأندية، في بداية تصريحاته قال معاليه: «الموسم الماضي أصبح وراءنا الآن، لكننا سنعود مرة أخری، وسنحرص علی أن نأخذ معنا کل الأمور الإيجابية، والأمور السلبية أيضاً، وسنتعلم ونستفيد منها في تطوير أدائنا في الموسم المقبل».

وتابع: «یمكنني أن أؤکد بأن هذا النادي سيبذل كل ما في وسعه للعودة إلی المستوی الذي ندرك جمیعاً أن لدينا القدرة والإصرار على تحقيقه، كل ما أريده الآن هو طي صفحة الموسم الماضي، والبدء فوراً بالتركيز على الموسم المقبل».

وتابع معاليه: «بعد مباراة فولهام، لمست حماس كل اللاعبين، وكل من قابلتهم من أعضاء الفريق للعودة في الموسم القادم، فلا أحد يشعر بالرضا عن الطريقة التي أنهينا بها الموسم، والكل متلهف للعودة بمستوى أفضل، وأستطيع أن أرى هذه اللهفة لدى الجميع، وهذا بالضبط هو سبب تفاؤلي، وتستطيع أن ترى ذلك جيداً، سنعود بقوة ومع الكثير من الإیجابیات، ولقد أنهیت للتو مكالمتي الهاتفیة مع فیران الذي أمضی یومه کله مع تشیكي وبیبوهوجو، واليوم نواصل العمل، ولم يأخذ أحد أي إجازة بعد».

وتحدث معالي خلدون المبارك حول استراتيجية النادي للانتقالات الصيفية، قال: «لقد حددنا بوضوح ودقة من هم أهدافنا وفي أي مراكز، وخيارينا الأول والثاني واضحين للغاية، وسنمضي قدماً بسرعة وانسيابية عالية، هدفنا هو تعزيز جاهزية الفريق الجديد لبطولة كأس العالم للأندية».



ورداً على سؤال حول النجم الاستثنائي دي بروين، قال معالي خلدون المبارك: «کیفن دي بروین برأيي هو أفضل لاعب لعب في هذا النادي، وإنجازاته تتحدث عن نفسها، فقد حصد العديد من الانتصارات للنادي مثل بطولات الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وکؤوس الاتحاد الإنجليزي، ودرع المجتمع الانجليزي، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، إنها حصيلة لا تصدق، وهي أعلى من إنجازات أي لاعب لعب لهذا النادي على الإطلاق».

وتابع معاليه: «لم یكن رئیساً للفریق فحسب، بل کان قائداً وزمیلاً حقیقياً لبقیة اللاعبین في الفریق، ولدیه کل ما تتمنی أن یكون علیه أهم لاعب في فریقك».

وقال معاليه: «يظهر كيفن دي بروين تفوقه حقاً في هذا الفريق، وأنا فخور جداً بما أنجزه، وقرار الاستثمار في کیفن وجلبه من فولفسبورج واحد من أفضل القرارات التي اتخذناها حتی الآن، وأذكر أن بعضهم ساورته الشكوك وظنوا بأننا دفعنا له أكثر مما یستحق».

فيما یخص بیب جواردیولا، قال معاليه: «يمكننا اختصار كلامنا عن بيب بكلمة واحدة جوهرية ألا وهي «الثقة»، لدينا كل الثقة التي يجب أن تكون متبادلة، وأعتقد أنه یثق بنا، فهو یثق بي وبالمؤسسة وبالنادي ونحن نثق به أیضاً، وهذه الثقة تتيح لك مواصلة الفوز في الأوقات الجيدة، أما في الأوقات الصعبة، فهنا تظهر هذه الثقة الحقيقية، وقد مررنا بكل هذه التقلبات، ووقفنا معاً فریقاً واحداً في جمیع الأوقات، وهذا بالتأكید هو أساس نجاحنا».