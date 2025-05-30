نيكس يلاحق بيسرز بالفوز الثاني.. «النهائي الشرقي» إلى المباراة السادسة

نيويورك (رويترز)

سجل جالن برونسون 32 نقطة ليجنب نيويورك نيكس الإقصاء بفوز مقنع 111-94 على إنديانا بيسرز، في المباراة الخامسة من سلسلة نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.ولعب كارل-أنتوني تاونز، وهو يعاني من إصابة في الركبة ليسجل 24 نقطة، ويستحوذ على 13 كرة مرتدة، بعدما قاتل نيكس ليقلص الفارق إلى 3-2 في السلسلة، التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات. وسجل بنديكت ماتورين 23 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة من على مقاعد البدلاء لصالح بيسرز. وأحرز باسكال سياكام 15 نقطة، وأضاف البديل أوبي توبين 11 نقطة. وستقام المباراة السادسة غداً السبت في إنديانابوليس.