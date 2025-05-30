«رولان جاروس» تدافع عن عدم إقامة مباريات السيدات في الفترة المسائية



باريس (د ب أ)



دافعت أميلي موريسمو، مديرة بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، ثاني مسابقات (جراند سلام) لهذا الموسم، عن سياسة البطولة في إعطاء الأولوية لإقامة مباريات الرجال على حساب السيدات في جلساتها المسائية التي تحظى بالكثير من المتابعة.

ويتعرض مسؤولو المسابقة مجدداً لانتقادات لاذعة لتجاهلهم مباريات السيدات في أوقات الذروة تحت أضواء ملعب (فيليب شاترييه) الشهير.

وانتقدت النجمتان الأميركية كوكو جوف والتونسية أنس جابر هذا الأسبوع، القائمين على جدول المباريات لعدم إبرازهم لمباريات السيدات، حيث قالت الأخيرة: «لا اعتقد أنهم أنجبوا فتيات».

ولكن مديرة البطولة والمصنفة الأولى عالمياً سابقاً، موريسمو، شددت على أن مباريات الرجال لها الأولوية، لأنها تأخذ وقتاً أطول، مما يمنح المتفرجين قيمة أكبر في مقابل المبالغ التي يدفعونها.

وأوضحت موريسمو في تصريحاتها، التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «لدينا مباراة واحدة فقط للسيدات في كل جلسة مسائية، لم يتغير هذا الوضع، وبناء على ذلك، لن نغير كل شيء مرة أخرى».

وتابعت: «نأخذ أيضاً وقت اللعب أيضاً في الاعتبار، وقت اللعب المحتمل، بالطبع لأننا لا نستطيع التخطيط مسبقاً، سواء لمباريات السيدات أو الرجال، لكن ينبغي علينا أن نأخذ ذلك في الاعتبار فيما يتعلق بـ15 ألف متفرج سيحضرون الفترة المسائية».