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الرياضة

ليفربول يعرض 109 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد مع فيرتز

ليفربول يعرض 109 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد مع فيرتز
30 مايو 2025 20:46

 
لندن (د ب أ)

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تقدم نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم بعرض معدل يساوي 109 ملايين جنيه إسترليني (9. 146 مليون دولار) للتعاقد مع فلوريان فيرتز، صانع ألعاب فريق باير ليفركوزن.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن العرض الثاني الذي قدمه فريق ليفربول للاعب الألماني، الذي يتضمن مكافآت إضافية، سيجعله أغلى صفقة يبرمها النادي في تاريخه، إذا وافق ليفركوزن على العرض.
وكان فيرتز نجماً لفريق ليفركوزن عندما توج بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) في موسم 2023 - 2024، كما تألق مع المنتخب الألماني في بطولة أمم أوروبا التي أقيمت في ألمانيا الصيف الماضي.
وشارك فيرتز «22 عاماً» في 31 مباراة بالدوري الألماني في الموسم الذي انتهى مؤخراً، وسجل 10 أهداف.
واقترب ليفربول أيضاً من التعاقد مع جيريمي فريمبونج، لاعب باير ليفركوزن أيضاً.
ومن المعروف أن ليفربول فعل الشرط الجزائي البالغ 30 مليون جنيه إسترليني للاعب الهولندي الدولي، ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للفحص الطبي هذا الأسبوع.

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