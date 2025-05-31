ألكاراز يفلت من «المعاناة» في «رولان جاروس»!



باريس (أ ف ب)



عانى الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف ثانياً وحامل اللقب للتأهل بصحبة البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى عند السيدات إلى الدور ثمن النهائي من بطولة رولان جاروس، فيما واصلت البولندية إيجا شفيونتيك حملتها نحو لقب رابع توالياً وخامس في ثانية البطولات الأربع الكبرى في التنس بتحقيقها انتصارها الرابع والعشرين توالياً.

وفي مواجهة البوسني دامير دجمهور، المصنف 69 عالمياً، لم يجد ألكاراز صعوبة في حسم المجموعتين الأوليين 6-1 و6-3، قبل أن يعاني في الثالثة التي خسرها 4-6 بعدما فرط بفرصة الكسر في الشوط التاسع.

لكن وبعد مقاومة من البوسني في المجموعة الرابعة وحرمانه منافسه من حسم المجموعة 5-3 بكسره إرساله في الشوط التاسع، رد الإسباني في الشوط التالي وانتزعه من دجمهور لينهي المجموعة 6-4 والمباراة، ويبلغ ثمن نهائي البطولة الفرنسية للمرة الرابعة توالياً في خامس مشاركة لابن الـ22 عاماً.

ويلتقي الإسباني في الاختبار التالي ضمن حملته نحو اللقب الكبير الخامس في مسيرته الشابة الأميركي بن شيلتون الذي تغلب بدوره على الإيطالي ماتيو جيجانتي بسهولة أيضاً 6-3 و6-3 و6-4، على أمل تحقيق فوزه الثالث من أصل ثلاث مواجهات ضد المصنف 13 عالمياً.

وبلغ الإيطالي لورنتسو موزيتي المصنف ثامناً ثمن النهائي للمرة الثالثة في رولان جاروس من أصل خمس مشاركات، وذلك بفوزه على الأرجنتيني ماريانو نافوني 4-6 و6-4 و6-3 و6-2.

ويلتقي ابن الـ23 عاما الدنماركي هولجر رونه العاشر الذي احتاج إلى قرابة ثلاث ساعات ونصف الساعة، كي يتخطى الفرنسي كوينتان هاليس بخمس مجموعات 4-6 و6-2 و5-7 و7-5 و6-2، بعدما أنقذ نفسه من فرصتين لمنافسه لحسم اللقاء في المجموعة الرابعة.

ونتيجة انسحاب منافسه الفرنسي أرتور فيس من المباراة المقررة بينهما السبت بسبب الإصابة، تأهل الروسي أندري روبليف السابع عشر إلى ثمن النهائي من دون أن يلعب، مع احتمال أن يواجه الإيطالي يانيك سينر الأول خلال اختباره التالي في حال فوز الأخير على التشيكي ييري ليهيتشكا السبت.

كما تأهل الأميركيان تومي بول الثاني عشر وفرانسيس تيافو الخامس عشر، بفوز الأول على الروسي كارن خاتشانوف 6-3 و3-6 و7-6 و3-6 و6-3 والثاني على مواطنه سيباستيان كوردا 7-6 و6-3 و6-4.

ومن جهتها، لم تجد سابالينكا صعوبة في تخطي الصربية أولجا دانيلوفيتش 6-2 و6-3، ونجحت الفائزة بدورتي ميامي ومدريد للألف نقطة هذا العام، في حسم المواجهة الثانية لها مع دانيلوفيتش من دون عناء، منهية اللقاء في ساعة و19 دقيقة.

وتلتقي سابالينكا التي خسرت عشرة أشواط فقط حتى الآن في أربع مباريات في هذه النسخة، في الدور التالي مع الأميركية أماندا أنيسيموفا التي تغلبت بدورها على الدنماركية كلارا تاوسون 7-6 و6-4.

تتفوق البيلاروسية على خصمتها المقبلة في 5 مواجهات من اصل 7 جمعت بينهما حتى الآن، وقالت سابالينكا «أنا سعيدة للغاية بهذا الفوز، أولجا لاعبة مكافحة، الأمر يتعلق بتحقيق الحلم، أنا ابذل قصارى جهدي».

ولم يسبق لسابالينكا، الفائزة بثلاثة ألقاب كبرة في أستراليا (2023 و2024) وفلاشينج ميدوز (2024) أن تخطت حاجز الدور نصف النهائي في رولان جاروس.

لكنها الوحيدة بين اللاعبات الحاليات التي تصل أقله إلى ثمن النهائي في أستراليا المفتوحة ورولان جاروس خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وقد تلحق بها الأميركية كوكو جوف.

ورأت سابالينكا أن دانيلوفيتش «تستحق، استناداً إلى الأداء في الملعب، أن تكون بين العشرين أو العشر الأوليات (في التصنيف)»، مضيفة «الأمر برمته يتعلق بما إذا كانت ذهنيا جاهزة للتعامل مع كل الضغط، وحينها ستكون جاهزة للقتال».

وتابعت «النتيجة لا تهم (أي لا تعكس المجريات)، كانت مباراة صعبة، كانت معركة».

وواصلت شفيونتيك، المصنفة خامسة، حملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزته في المواسم الثلاثة الماضية، وتأهلت إلى ثمن النهائي للمرة السابعة من أصل سبع مشاركات بفوزها على الرومانية جاكلين كريستيان 6-2 و7-5.

ورفعت البولندية التي تراجع مستواها منذ منتصف الموسم الماضي ولم تفز بأي لقب منذ تتويجها الرابع في رولان جاروس في يونيو الماضي، رصيدها إلى 24 فوزاً متتالياً في البطولة الفرنسية ضمن مسعاها لتكون أول لاعبة تتوج بطلة للمرة الرابعة توالياً.

وسيكون الاختبار التالي صعباً على شفيونتيك، إذ تلتقي بطلة ويمبلدون لعام 2022 الكازخستانية إيلينا ريباكينا التي أقصت بطلة رولان جاروس لعام 2017 اللاتفية يلينا أوستابنكو بالفوز عليها بسهولة 6-2 و6-2.

وقالت البولندية «أنا سعيدة جداً لأني كنت متماسكة في الشوط الأخير ولم أضيع أي نقاط مجانية، لقد استغلت فرصها وحاولت كلما سنحت لها الفرصة»، مضيفة «كانت مباراة رائعة، وأعتقد أنها كانت ممتعة جداً، لعبنا بشكل جيد وأنا سعيدة بالتأهل وبالأداء».

كما بلغت الدور ذاته، المصنفة رابعة عالمياً ووصيفة البطلة الإيطالية جازمين باوليني بفوزها السهل على الأوكرانية يوليا ستارودوبتسيفا الحادية والثمانين 6-4 و6-1، منهيا مغامرة ابنة الـ25 عاماً التي تصل إلى الدور الثالث للمرة الأولى في البطولات الكبرى.

وتلتقي الإيطالية، القادمة من تتويج بلقب دورة روما الألف نقطة، في ثمن النهائي الأوكرانية الأخرى إيلينا سفيتولينا الثالثة عشرة التي تغلبت على الأميركية برناردا بيرا 7-6 و7-6 .

وللمرة الثانية في رابع مشاركة لها، ووصلت إلى ثمن النهائي أيضا البطلة الأولمبية الصينية جنج تشينوين المصنفة ثامنة في البطولة بفوزها على الكندية الشابة فيكتوريا مبوكو 6-3 و6-4، لتلتقي الروسية ليودميلا سامسونوفا التاسعة عشرة والفائزة بدورها على الأوكرانية ديانا ياستريمسكا 6-2 و6-3.



