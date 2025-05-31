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الرياضة

«رقصة الحضري».. احتفالية خاصة لحارس الظفرة بعد التتويج

«رقصة الحضري».. احتفالية خاصة لحارس الظفرة بعد التتويج
31 مايو 2025 18:07

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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احتفل السوري أمجد السيد، حارس الظفرة، على طريقة «رقصة الحضري» الشهيرة، عقب تتويج فريقه بطلاً لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد الفوز على العربي بهدف في الجولة الأخيرة من المسابقة.
وأشعل أمجد المدرجات عندما صعد إلى أعلى مرمى العربي، عقب نهاية المباراة، وبدأ بالتفاعل راقصاً مع جماهير الظفرة، مقلداً الاحتفال الشهير لعصام الحضري، الحارس الأسطوري للمنتخب المصري، والذي اشتهر بهذه الرقصة عقب الإنجازات الكبرى.
ولم تكن فرحة أمجد السيد مجرد عرض احتفالي، بل جاءت تتويجاً لدور كبير قام به طوال الموسم، حيث لعب دوراً محورياً في صعود الظفرة إلى دوري المحترفين، وأسهم في تتويجه بدرع الدوري، بعدما قاد الفريق إلى لقب أقوى دفاع، باستقباله 18 هدفاً فقط خلال الموسم.
واستحق أمجد الإشادة من جماهير الظفرة، ومتابعي دوري الأولى، بعد أن برهن على قدراته الكبيرة بين الخشبات الثلاث، وكان أحد أبرز أسباب العودة السريعة للفريق إلى مصاف الكبار.

مصر
عصام الحضري
الإمارات
دوري الدرجة الأولى
دوري أدنوك للمحترفين
الظفرة
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