هامبورج تنضم إلى سباق استضافة «الألعاب الأولمبية» في ألمانيا



هامبورج (د ب أ)

انضمت هامبورج، بدعم من ولاية شليسفيج هولشتاين المجاورة، إلى سباق استضافة دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية الصيفية في ألمانيا، وقدمت تصورها إلى الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية.

وسلم عمدة هامبورج بيتر تشينتشر برفقة سياسيين آخرين المستندات الخاصة بملف الاستضافة اللازمة إلى الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية.

وهذه هي المحاولة الثانية لهامبورج لاستضافة الأولمبياد، بعد محاولة فاشلة في 2015 لاستضافة أولمبياد 2024، لكن المواطنون أبدوا رفضهم لهذا المخطط عبر استفتاء شعبي.

وقال تشينتشر «كانت عروض الاستضافة في العقود السابقة تتمثل في إعادة بناء مدينة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية، وقد عكسنا هذا المبدأ».

وأضاف «ليس من المنطقي أن تتكيف المدينة مع الأولمبياد، بل علينا أن نكيف المفهوم الأولمبي مع مدينتنا».

ووفقاً للتصور الذي تم تقديمه للاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية، فإن 87% من مواقع استضافة المنافسات، «قائمة بالفعل، أو صالحة للاستخدام مؤقتاً، أو مشاريع جرى التخطيط لها بالفعل».

ويتضمن التصور الذي جرى تقديمه، بناء ملعب جديد بجوار ملعب فولكسبارك لكرة القدم التابع لنادي هامبورج، حيث من المفترض أن يتم استخدام الملعب الجديد، الذي يتسع لـ 60 ألف مشجع، لاستضافة منافسات ألعاب القوى خلال دورة الألعاب الأولمبية، ثم كمقر جديد لهامبورج وساحة متعددة الأغراض.

واستضافت ألمانيا الأولمبياد لآخر مرة عام 1972 في ميونيخ، قبل فشل ملف برلين في استضافة أولمبياد 2000 وفشل ملف لايبزج في استضافة أولمبياد 2012، كما توقفت محاولة ميونيخ لاستضافة الأولمبياد الشتوي في عام 2022 بناء على استفتاء شعبي.