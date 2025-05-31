جاسبريني من أتالانتا إلى روما



روما (أ ف ب)



أعلن المدرب جان بييرو جاسبريني رحيله عن تدريب أتالانتا بيرجامو، ثالث الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث كان يشرف على تدريبه منذ عام 2016.

وكتب المدرب البالغ من العمر 67 عاماً في رسالة نشرتها صحيفة «ليكو دي بيرجامو»: «دعونا لا نتحدث عن الوداع، لا أحب ذلك، أنهي مسيرتي في بيرجامو مدرباً لأتالانتا، لكن كل شيء آخر سيبقى محفوراً في ذاكرتي إلى الأبد».

وأضاف المدرب الأسطوري لأتالانتا والمُتوج معه بلقب بطل الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» العام الماضي «اتخذت وحدي قرار إنهاء علاقتي بالنادي، ولا ينبغي تحميل النادي أو إدارته أي مسؤولية، أدركت ببساطة أن الوقت حان لاتخاذ هذا القرار».

وتابع المدرب الذي احتل فريقه المركز الثالث في الدوري ضامنا مرة أخرى مكانه في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل «طيلة الموسم المنتهي للتو، كنت أفكر فقط في كيفية ترك القميص الأسود والأزرق في أفضل حالة ممكنة».

وأردف قائلاً: «لماذا تتساءلون، أترك أتالانتا؟ أنا بحاجة إلى تحديات جديدة».

ويغادر جاسبريني أتالانتا بعد أن نجح في تحويل النادي من فريق ثانوي، في ظل عمالقة الجارين قطبي ميلانو (ميلان والإنتر) إلى واحد من أفضل الفرق في إيطاليا حتى أنه توج بلقب يوروبا ليج العام الماضي.

ومن المقرر أن ينضم جاسبريني إلى روما بعقد مدته ثلاث سنوات براتب صافٍ قدره 5 ملايين يورو في الموسم، في الوقت الذي يحاول فيه نادي العاصمة إعادة تأسيس نفسه بين الأربعة الأوائل في الدوري الإيطالي.

وتأهل روما إلى دوري أبطال أوروبا آخر مرة في 2017، وفشل في التأهل للمسابقة القارية الأهم للأندية في المرحلة الأخيرة من الموسم في نهاية الأسبوع الماضي بعد تسلقه الرائع للمراتب بقيادة مدربه المؤقت المخضرم كلاوديو رانييري (73 عاماً).

وعاد رانييري من الاعتزال في نوفمبر الماضي لإنقاذ روما من الانزلاق إلى منطقة الهبوط وقاده إلى المركز الخامس ومكان في مسابقة الدوري الأوروبي.

وتوّج روما، أحد أكبر الأندية الإيطالية التي تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة ومتحمسة، بالدوري الإيطالي ثلاث مرات فقط، وكان آخرها في عام 2001.

وفضّل جاسبريني روما على يوفنتوس الذي حاول إقناعه بالانتقال إلى تورينو بعد فشله في انتزاع أيقونة النادي أنتونيو كونتي من نابولي المتوّج باللقب.

ويواجه يوفنتوس الآن مشكلة كبيرة حيث كان من المفترض أن يكون مدربه الحالي مدافعه الدولي الكرواتي السابق إيجور تودور حلاً مؤقتاً حتى نهاية الموسم بعد خلافته تياجو موتا في مارس الماضي.

ولاستبدال جاسبيريني، يستهدف أتالانتا أحد تلاميذه، تياجو موتا، أو رافاييلي بالادينو الذي قدّم استقالته الأربعاء بعد أقل من شهر من تمديد عقده مع فيورنتينا حتى عام 2027، وفقاً لشبكة سكاي سبورت.