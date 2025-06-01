الإثنين 2 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الإصابة تحرم الطليان من «بونجورنو»

الإصابة تحرم الطليان من «بونجورنو»
1 يونيو 2025 15:13

روما(أ ف ب)

أخبار ذات صلة
حمدان بن مبارك يطالب «الأبيض» باستثمار جميع الفرص في تصفيات «المونديال»
جون ستونز ينضم إلى منتخب إنجلترا

ستُحرم إيطاليا من خدمات مدافعها أليساندرو بونجورنو في مستهل مشوارها بتصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2026، أمام النرويج ومولدافيا في 6 و9 يونيو، وفقاً لما أعلن الأحد الاتحاد المحلي للعبة الذي استدعى لوكا رانييري.وجاء في بيان الاتحاد "أليساندرو بونجورنو غير متاح للمباراتين المقبلتين وسيغادر المعسكر للعودة إلى ناديه"، من دون أن يُوضح أسباب غياب مدافع نابولي الذي خاض 10 مباريات دولية. وأضاف البيان "استدعى المدرب لوتشيانو سباليتي مدافع فيورنتينا لوكا رانييري بدلاً منه". في حال مشاركته، سيكون هذا الظهور الأول لرانييري «26 عاماً« بقميص منتخب إيطاليا الأول، بعدما سبق له أن لعب مع منتخب الشباب. ويمتلك سباليتي مجموعة من 27 لاعباً للتحضير لهاتين المباراتين، في ظل سعي إيطاليا للعودة إلى نهائيات كأس العالم بعد غيابها عن النسختين السابقتين. وسيكون المنتخب النروجي بقيادة إرلينج هالاند أول خصوم "الأزوري" الجمعة في أوسلو، وهو الذي يتصدر المجموعة التاسعة برصيد ست نقاط من مباراتين، بعد فوزين على إسرائيل 4-2 ومولدافيا 5-0، علماً أن المنتخب الإيطالي هو الوحيد الذي لم يلعب في أول جولتين ضمن المجموعة التي تضم أيضاً إستونيا. وستستضيف إيطاليا بعد ذلك بثلاثة أيام منتخب مولدافيا في مدينة ريدجو إميليا شمال البلاد.

منتخب إيطاليا
تصفيات كأس العالم
رانييري
إيرلينج هالاند
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
الأرصاد
علوم الدار
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة
اليوم 08:35
الأهلي المصري يعلن عودة تريزيجيه رسمياً
الرياضة
الأهلي المصري يعلن عودة تريزيجيه رسمياً
اليوم 08:27
فيضانات في الصين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
فيضانات في غرب الصين تخلف أضراراً واسعة
اليوم 08:19
مصابون في هجوم بكولورادو
الأخبار العالمية
مصابون في هجوم بكولورادو
اليوم 08:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©