الإصابة تحرم الطليان من «بونجورنو»

روما(أ ف ب)

ستُحرم إيطاليا من خدمات مدافعها أليساندرو بونجورنو في مستهل مشوارها بتصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2026، أمام النرويج ومولدافيا في 6 و9 يونيو، وفقاً لما أعلن الأحد الاتحاد المحلي للعبة الذي استدعى لوكا رانييري.وجاء في بيان الاتحاد "أليساندرو بونجورنو غير متاح للمباراتين المقبلتين وسيغادر المعسكر للعودة إلى ناديه"، من دون أن يُوضح أسباب غياب مدافع نابولي الذي خاض 10 مباريات دولية. وأضاف البيان "استدعى المدرب لوتشيانو سباليتي مدافع فيورنتينا لوكا رانييري بدلاً منه". في حال مشاركته، سيكون هذا الظهور الأول لرانييري «26 عاماً« بقميص منتخب إيطاليا الأول، بعدما سبق له أن لعب مع منتخب الشباب. ويمتلك سباليتي مجموعة من 27 لاعباً للتحضير لهاتين المباراتين، في ظل سعي إيطاليا للعودة إلى نهائيات كأس العالم بعد غيابها عن النسختين السابقتين. وسيكون المنتخب النروجي بقيادة إرلينج هالاند أول خصوم "الأزوري" الجمعة في أوسلو، وهو الذي يتصدر المجموعة التاسعة برصيد ست نقاط من مباراتين، بعد فوزين على إسرائيل 4-2 ومولدافيا 5-0، علماً أن المنتخب الإيطالي هو الوحيد الذي لم يلعب في أول جولتين ضمن المجموعة التي تضم أيضاً إستونيا. وستستضيف إيطاليا بعد ذلك بثلاثة أيام منتخب مولدافيا في مدينة ريدجو إميليا شمال البلاد.