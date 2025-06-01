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الرياضة

«عمومية عربي الدراجات» تعتمد استمرار مجلس الإدارة الحالي

«عمومية عربي الدراجات» تعتمد استمرار مجلس الإدارة الحالي
1 يونيو 2025 18:01

 
أبوظبي (وام)

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قررت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العربي للدراجات، اعتماد استمرار مجلس الإدارة الحالي، برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، بعد انتهاء دورته، وذلك حتى الموعد المقرر لعقد اجتماع الجمعية العمومية المقررة لانتخاب المجلس الجديد للدورة القادمة 2024 - 2028، مطلع سبتمبر المقبل بسلطنة عُمان.
كما قررت الجمعية الموافقة على استحداث منصب نائبة للرئيس في الدورات القادمة، بعد تقديم هذا الاقتراح في الاجتماع السابق لمجلس إدارة الاتحاد العربي خلال أبريل الماضي في الشارقة.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية الليلة الماضية عبر تقنية «الاتصال المرئي»، برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، وحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وباسل الشاعر، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الاتحادات العربية.
وتحدث الشيخ فيصل بن حميد القاسمي في بداية الاجتماع عن الجهود التي يضطلع بها الاتحاد العربي لتطوير اللعبة، والتعاون الإيجابي من جميع الاتحادات العربية في تنظيم البطولات، والمشاركة في الفعاليات المختلفة، وأثرها الملموس في تطور اللعبة عربياً، وأهمية متابعة هذه الجهود في الفترة المقبلة.
وأثنى باسل الشاعر على الأنشطة والفعاليات المستمرة للاتحاد العربي عبر تنظيم البطولات، وتطوير اللعبة على المستوى العربي، وتبني البرامج والمبادرات التي تسهم في الوصول بها إلى أفضل المستويات عالمياً.
بدوره، أكد المستشار إسماعيل سالم الحوسني، الأمين العام للاتحاد، أهمية مصادقة الاجتماع على قراري تمديد عمل مجلس الإدارة الحالي، إلى حين عقد الجمعية العمومية الانتخابية، واعتماد منصب نائبة للرئيس في الدورات المقبلة، بما يعزز حضور المرأة في عمل الاتحاد، تقديراً لدورها المحوري في المجتمع، وأهمية هذا الدور ضمن منظومة العمل بالاتحاد العربي.
وأشار إلى أن عملية الانتخابات ستجري في سبتمبر المقبل، وفق الآلية التي حددها النظام الأساسي للاتحاد بطريقة شفافة، بالإضافة إلى فتح باب الترشح والتقدم للمناصب المقررة، وإعلان الاتحادات العربية بهذه الخطوات، والأسماء المرشحة، قبل انطلاق العملية الانتخابية.

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