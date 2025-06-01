تشنج.. أول ربع نهائي في رولان جاروس

باريس (رويترز)



واصلت الصينية تشنج تشين ون البطلة الأولمبية تقديم الأداء القوي في فرنسا المفتوحة للتنس وتغلبت المصنفة الثامنة في البطولة 7-6 و1-6 و6-3 على الروسية ليودميلا سامسونوفا لتبلغ دور الثمانية في رولان جاروس.

وتبادلت تشنج كسر الإرسال مع منافستها المصنفة رقم 19 في المجموعة الافتتاحية، وانتفضت بعد تأخرها 4-2 لتفوز في الشوط الفاصل بعدما تقدمت بفارق كبير، قبل أن تسمح لسامسونوفا صاحبة ضربات الإرسال القوية بالفوز بشوط إرسالها في بداية متوترة للمجموعة الثانية.

وتمكنت اللاعبة الروسية من كسر إرسال تشنج دون السماح لها بالحصول على نقاط، ثم واصلت النجاح لتفوز بالمجموعة الثانية وتتعادل لتترك تشنج في مهمة صعبة للوصول إلى دور الثمانية لأول مرة في رولان جاروس، حيث فازت على ملاعبها بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس الصيف الماضي.

وأظهرت تشنج (22 عاماً) شجاعة كبيرة، لتكسر إرسال منافستها لتتفوق بنتيجة 4-2، ثم تعافت من شوط إرسالها الضعيف لتتقدم 5-3 قبل أن تضمن الفوز عندما ارتكبت سامسونوفا خطأ غير مبرر.

وقالت تشنج التي سقطت على الأرض احتفالا بالفوز "ينتابني الآن شعور لا يصدق لأنني كنت أحلم بالوصول إلى هذا الدور، ولم يحدث ذلك في عامي 2023 و2024. لا أجد الكلمات لوصف مشاعري الآن، ساعدني الجمهور كثيراً، ومنحوني طاقة كبيرة، أحب اللعب أمام حضور غفير، هذا يمنحني دافعاً كبيراً، آمل أن أتمكن من البقاء لفترة أطول في رولان جاروس، كانت مباراة تنافسية، ضغطت سامسونوفا عليّ بشدة، وركضت كثيراً عند الخط الخلفي للملعب، لكن لدي طاقة كبيرة، أستطيع خوض خمس مجموعات إذا لزم الأمر، جسدي في حالة ممتازة، وسأبذل قصارى جهدي حتى النهاية».