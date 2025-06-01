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الرياضة

ألكاراز: لعبت ضد نفسي!

ألكاراز: لعبت ضد نفسي!
1 يونيو 2025 22:54

 
باريس (رويترز) 

 

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حفر كارلوس ألكاراز حامل اللقب اسمه في الملاعب الرملية بتغلبه على الأميركي بن شيلتون 7-6 6-3 و4-6 و6-4، ليحقق فوزه المئة في بطولات المحترفين على هذا النوع من الأراضي، ويصل إلى دور الثمانية في فرنسا المفتوحة للتنس للعام الرابع توالياً.
عانى اللاعب الإسباني (22 عاماً) اهتزازاً في المستوى أمام دامير جومهور في مباراته السابقة وجره شيلتون صاحب ضربات الإرسال القوية لصراع مرير على ملعب فيليب شاترييه، قبل أن يضرب موعداً مع منافس أميركي آخر هو تومي بول.
وقال ألكاراز «ذهنياً، لعبت ضد نفسي».
وأضاف «حاولت تهدئة نفسي لأنني كنت غاضباً، أنا سعيد حقاً بعدم السماح لتلك الأفكار بأن تلعب ضدي، حاولت تهدئة نفسي والاستمرار».

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