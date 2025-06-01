شباب الأهلي بطل كأس نائب رئيس الدولة للسلة



علي معالي (الشارقة)



أحرز شباب الأهلي لقب كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، بالفوز على الشارقة 104-99 في المباراة التي جرت على صالة نادي الشارقة، ليحقق «الفرسان» أول ألقاب الموسم، وتوج الفائزين عبداللطيف الفردان، نائب رئيس الاتحاد. جاءت المباراة قوية بين الفريقين، وظلت معلقة حتى قبل نهايتها بقليل، ورغم تقدم شباب الأهلي معظم فترات المباراة، لكنه كاد أن يخسر المواجهة في الدقاق الأخيرة، بعد التألق اللافت من الشارقة، إلا أن حامد عبداللطيف لاعب شباب الأهلي استطاع أن يقلب الموازين لكفاءته العالية، وكان أول تقدم للشارقة في منتصف الربع الثالث 55-54، انتهى الربع الأول بتقدم شباب الأهلي 29-22، والربع الثاني جاء في مصلحة الشارقة 20-17، لينتهي الشوط الأول لمصلحة «الفرسان» 46-42، وهو عدد نقاط يعتبر ضعيفاً من الفريقين، خاصة أنهما من أفضل أندية الدولة من لاعبين مواطنين وأجانب.

وفي الربع الثالث، تقدم الشارقة 31-22، ونجح شباب الأهلي في أن يستعيد توازنه في الربع الرابع ليحقق التفوق 37-26 في دقائق أخيرة شهت المتعة والإثارة من الجانبين.