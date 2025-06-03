14 نجماً خارج النادي.. تشيلسي يبدأ التطهير الصيفي

معتز الشامي (أبوظبي)

شرع تشيلسي في عملية تطهير صيفية شاملة بعد الحصول على تذكرة ذهبية لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث يستعد إنزو ماريسكا للتخلي عن 14 نجماً من الفريق الأول، وسيعود «البلوز» إلى البطولة الأوروبية الأبرز العام المقبل، بعد احتلاله المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المتوقع أن يحظى ماريسكا بدعم كبير في سوق الانتقالات، بعد أن أنهى موسمه الأول مع الفريق بتألق كبير وفوزه بلقب دوري المؤتمرات الأوروبي الأسبوع الماضي، ولكن في الوقت الذي يسعى فيه اللندنيون إلى الحصول على تعزيزات في تشكيلة المدرب الإيطالي، فإن عدداً من اللاعبين سيتم التخلص منهم في الأشهر المقبلة. وبحسب صحيفة «الجارديان»، فإن نوني مادويكي، وجواو فيليكس من بين اللاعبين الذين يرغب تشيلسي في التخلص منهم، بعدما وصل الأخير بشكل دائم مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، بعد فترة إعارة إيجابية في عام 2023، ولكن تم إعارته إلى ميلان في النصف الثاني من موسم 2024-2025 وهو حر في المغادرة للأبد، واستمتع مادويكي بموسمٍ إيجابي، مسجلاً 11 هدفاً في جميع المسابقات، وشارك لأول مرة مع منتخب إنجلترا، لكن التقرير تشير إلى توقف التطور لدى لاعب آيندهوفن السابق، وبحسب التقرير فإن هناك مجموعة كاملة من النجوم الآخرين معروضين للبيع فعلياً، بما في ذلك حارسي مرمى البلوز المخضرمين، روبرت سانشيز وجورجي بيتروفيتش. كما أن ريناتو فيجا، وبن تشيلويل، وأكسل ديساسي، وويسلي فوفانا متاحون أيضاً بالسعر المناسب، وبعد 12 شهراً من المحاولة الأخيرة للنادي للتخلص منه، أصبح مستقبل تريفوه تشالوباه غير واضح مرة أخرى، وفي خط الوسط، كيرنان ديوسبري هال، وكارني تشوكويميكا، وليزلي أوغوتشوكو جميعهم متاحون، وانتقل ديوسبري مع ماريسكا من ليستر سيتي مع البلوز، لكنه واجه صعوبة في ترك التأثير المنتظر في ستامفورد بريدج. كما تم اعتبار كريستوفر نكونكو ورحيم ستيرلينج - اللذين قدما موسماً مخيباً للآمال أثناء إعارتهما إلى أرسنال - فائضين عن الحاجة ويمكنهما الانتقال بشرط تقديم عروض مرضية، ويبقى أن نرى ما إذا كان تشيلسي سيفعّل تعاقده البالغ 25 مليون جنيه إسترليني مع جادون سانشو بشكل دائم، مع قدرة النادي على التراجع عن الصفقة مقابل غرامة قدرها 5 ملايين إسترليني.