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الرياضة

باتشوكا يقرب نيمار من «المواجهة الملكية» في المونديال

باتشوكا يقرب نيمار من «المواجهة الملكية» في المونديال
4 يونيو 2025 13:45

معتز الشامي (أبوظبي)

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قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة، هزت شائعة صادمة عالم كرة القدم، فقد يُصبح نيمار جونيور صفقة مفاجئة لنادي باتشوكا، والذي سيمثل المكسيك في البطولة، ومع انتهاء عقد النجم البرازيلي مع نادي سانتوس في 30 يونيو، قد يسعى نجم برشلونة السابق إلى مشاركة أخيرة في حدث مهم، ربما ضد ريال مدريد في دور المجموعات. وشهدت التقارير بعض التضارب، فبينما زعمت قناة «RTI Esporte» أن باتشوكا بدأ محادثات مع نيمار في 28 مايو، أشارت مصادر لصحيفة «ريكورد» إلى أن مدير أعمال نيمار هو من بدأ التواصل، وعرض اللاعب على النادي من خلال عرض تم اقتراحه على كل الفرق المشاركة في البطولة. وتقدر وسائل الإعلام البرازيلية أن راتب نيمار قد يصل إلى 97 مليون بيزو مكسيكي (حوالي 5.6 مليون دولار أميركي) لشهر واحد فقط، مع ذلك، أفادت صحيفة ماركا، أن مجلس إدارة باتشوكا يُقيّم هذه الفرصة بجدية، آخذاً في الاعتبار الأثر الرياضي والتسويقي لمثل هذه الصفقة الضخمة، وتسمح قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالانتقال خلال فترة انتقالات استثنائية لكأس العالم للأندية، وهو ما يسمح بتعزيزات مؤقتة للبطولة فقط. ولعلّ العنصر الأكثر إثارة في هذه الصفقة المحتملة هو تشكيلة المجموعة الثامنة: باتشوكا، ريال مدريد، الهلال، وريد بول سالزبورج، وسيحظى نيمار بفرصة تجديد تنافسه التاريخي مع الفريق الملكي، وهذه المرة بقميص باتشوكا، وهي صورة غريبة لعشاق كرة القدم، وبعد أن واجه ريال مدريد عدة مرات مع برشلونة وباريس سان جيرمان، فإن وجود نيمار من شأنه أن يرفع مستوى التركيز على مباريات المجموعة بشكل كبير ويزيد من اهتمام وسائل الإعلام. ورغم عدم تأكيد أي صفقة حتى الآن، تشير التقارير إلى أن رئيس سانتوس، مارسيلو تيكسيرا، قد أُبلغ بالفعل باهتمام باتشوكا، وبينما أعرب نيمار عن رغبته في البقاء في البرازيل أو العودة إلى أوروبا، فإن الاهتمام العالمي بكأس العالم للأندية قد يغريه بعقد قصير الأجل.

نيمار
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