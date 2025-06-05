كأس رئيس الدولة للخيول العربية تصل غداً المحطة السادسة في السويد

أبوظبي (الاتحاد)

بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تقام غداً منافسات المحطة السادسة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في مضمار جارديت العشبي في ستوكهولم، بالتزامن مع احتفالات العيد الوطني لمملكة السويد. وتشهد سباقات النسخة الثانية والثلاثين للكأس الغالية اهتماماً كبيراً، ورعاية متواصلة من القيادة الرشيدة، دعماً للملاك والمربين بدول العالم كافة، والعمل على تشجيعهم لاقتناء وتربية الخيل العربية، بما يحافظ على مكانتها الأصيلة، ورفعة شأنها عالمياً، الأمر الذي يساهم في تحقيق صناعة متطورة لسباقات الخيل العربية. ويُعد سباق المحطة السويدية لكأس رئيس الدولة الأغلى في تاريخ سباقات الخيول العربية بالدول الإسكندنافية، حيث تبلغ جائزته 100 ألف يورو، ويشهد مشاركة 9 من نخبة الخيول العربية في السويد وأوروبا، حيث يقام السباق لمسافة 1500متر، ضمن فئة ليستد المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق. ويمثل خيول الإمارات في القمة السويدية المهرة «حوله» لياس لإدارة سباقات الخيل، والتي تتواجد بطموح اقتناص اللقب الغالي، وكسب رهان التحدي، وذلك تحت إشراف المدربة إليزابيث بيرنارد جان فرانسوا، وقيادة الفارس فالنتين سيجوي، كما تضم قائمة المشاركين حضوراً مهماً لخيول مميزة لإسطبلات الخالدية عبر الجواد «رسمي الخالدية» بطل سباق الكأس بالسويد عامي 2021 و2022، إلى جانب «وسمي الخالدية»، كما تشارك بطلة سباق هولندا العام الماضي الفرس «فريدة بي» للمالك والمدرب بيتر ديكرز، إضافة إلى ذلك توجد في السباق مجموعة رائعة من الخيول مثل:(«ماشو تي» للمالك ماريا هاجمن اريكسون، و«نو ريسك نو ريوارد»، و«أيمن»، وجيندور «دي بوزول»، و«كابوتشينو». وتضم قائمة أبطال سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية في السويد«مهداف عذبه» لمربط عذبة بطل عام 2020،«رسمي الخالدية» لإسطبلات الخالدية بطل سباقات 2021 و2022، وفريدي بي لجيرارد زوتوليف بطل نسختي 2023 و2024. من جهته، قال مطر اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية:«تسعدنا النجاحات الكبيرة والمكتسبات المهمة، التي حققتها محطات الكأس الغالية في تونس والمغرب وفرنسا وأميركا، إضافة إلى إيطاليا، إذ نسعى لمضاعفة المنجزات في سباق المحطة السادسة بمملكة السويد، والاستمرار بصناعة سباقات متطورة تخدم ملاك ومربي الخيل العربي حول العالم، ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي يولي اهتماماً كبيراً لدعم خطط الازدهار والنماء لمسيرة الخيل العربي عالمياً». وأضاف:«الوصول للمحطة السادسة في السويد يجسد التنوع الجغرافي في خطط الدعم لملاك ومربي الخيل العربي في القارة الأوروبية، حيث نتطلع لتحقيق نجاحات جديدة تساهم في ترسيخ ريادة الكأس الغالية، التي غدت نموذجاً مميزاً، ما يواكب سمعة ومكانة الإمارات المرموقة والتأكيد على نهجها الأصيل في الالتزام ودعم سباقات الخيل العربي، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة، ورعايتها المستمرة للحفاظ على إرث الخيل العربية».