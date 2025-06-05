بايرن ميونيخ يستعيد موسيالا في «مونديال الأندية»



برلين (د ب أ)



عاد جمال موسيالا إلى تدريبات بايرن ميونيخ الألماني، الذي بدأ استعداداته لبطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأميركية.

وغاب موسيالا عن قائمة المنتخب الألماني في الدور قبل النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث كان يتعافى من الإصابة.

وغاب لاعب الوسط الدولي عن الملاعب منذ بداية أبريل الماضي بسبب إصابة عضلية، وبدأ يتدرب بالكرة مجدداً في منتصف مايو الماضي.

وانضم المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو للتدريبات، بعدما غاب عنها منذ مارس الماضي بسبب إصابة في غضروف الركبة.

وقال بايرن ميونيخ في بيان له، إن الثنائي شاركا في أجزاء كبيرة من تدريبات الخميس إلى جانب زملائهما.

وعاد موريس كراتينماشر وآدام أزنو، اللذان عادا من فترتي إعارة من أولم وبلد الوليد الإسباني على الترتيب، إلى تدريبات الفريق للمرة الأولى منذ وصولهما إلى ميونيخ. ويسافر بايرن ميونيخ للولايات المتحدة من أجل المشاركة في البطولة التي تقام بين 14 يونيو و13 يوليو، يوم العاشر من الشهر ذاته، على أن يلحق به اللاعبون الدوليون فيما بعد.