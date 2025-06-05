الزمالك.. «اللقب 29» في كأس مصر



القاهرة (د ب أ)



فاز الزمالك ، بلقب بطولة كأس مصر لكرة القدم للمرة 29 في تاريخه، وذلك بعد فوزه على بيراميدز 8-7 بضربات الترجيح، بعد نهاية المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي 1-1 .

وسجل بيراميدز، بطل دوري أبطال أفريقيا، هدف التقدم عن طريق أحمد عاطف قطة في الدقيقة 29، قبل أن يدرك الزمالك التعادل عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 78 .

واحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين غير أن النتيجة لم تتبدل، ليتم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للزمالك بفوزه بها 8-7 .

وجاء الفوز بالكأس ليعوض جماهير الزمالك عن خيبة الإخفاق في بطولتي الدوري وكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية) في الموسم الماضي.