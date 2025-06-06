كاسيميو وفينيسيوس يثقان في تحسن نتائج البرازيل مع أنشيلوتي



كيتو (أ ب)



أعرب كاسيميرو وفينيسيوس جونيور، ثنائي منتخب البرازيل لكرة القدم، عن ثقتهما في قدرة الفريق على تقديم أداء أفضل تحت قيادة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وفي الظهور الأول للفريق مع أنشيلوتي، تعادل منتخب البرازيل بدون أهداف مع مضيفه المنتخب الإكوادوري، بالجولة الـ15 لتصفيات اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، المؤهلة لكأس العالم العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال كاسيميرو «33 عاماً الذي خاض أول مباراة له مع البرازيل منذ أكثر من عام، عن سعادته بالعودة واللعب تحت قيادة مدرب حقق معه نجاحاً كبيراً في ريال مدريد. وصرح كاسيميرو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي «سوف نتطور تدريجياً، كان لدينا نظام دفاعي قوي وصلد الليلة».

من جانبه، أكد فينيسيوس أن أنشيلوتي «لم يظهر بعد خطته» مع منتخب البرازيل، وقال مهاجم الريال: «سوف نتدبر أمرنا، كأس العالم على الأبواب، ويتعين علينا أن نكون متحدين لنقدم أداءً جيداً في نهاية تصفيات أمريكا الجنوبية والتحضيرات للمونديال».

وبهذا التعادل، رفع منتخب البرازيل، البطل التاريخي لكأس العالم بخمسة ألقاب، رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات الجولة.

ويمكن للبرازيل التأهل رسميا للمونديال حال فوزها على باراجواي الأسبوع المقبل، شريطة أن يكون فارق النقاط بينها وبين صاحب المركز السابع أكبر من ست نقاط. ويتأهل أصحاب المراكز الستة الأولى في ترتيب التصفيات مباشرة لكأس العالم القادمة، فيما يخوض صاحب المركز السابع الملحق العالمي.