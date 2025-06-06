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الرياضة

شباب الأهلي يبدأ «آسيوية السلة» أمام بطل الفلبين

شباب الأهلي يبدأ «آسيوية السلة» أمام بطل الفلبين
6 يونيو 2025 15:30

 
علي معالي (أبوظبي)

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يبدأ شباب الأهلي مشواره في دوري أبطال آسيا لكرة السلة، بلقاء ميرالكو بولتس الفلبيني، ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً أوتسونوميا بريكس الياباني، وتقام مباراة «الفرسان» في الساعة الخامسة مساء السبت، على صالة نادي شباب الأهلي بدبي، ويسبقها «اللقاء الافتتاحي» بين برونكوس المنغولي وتشجيانج هانجتشو ليونز الصيني في الساعة الثالثة عصراً، ويختتم برنامج اليوم الأول، بلقاء تاويوان باويان بايلوتس التايواني مع تشانجوون إل جي ساكرز الكوري الجنوبي، وتستمر البطولة إلى 13 يونيو الجاري.
بعد أن كانت تُعرف بطولة أندية آسيا للسلة منذ انطلاقتها عام 1981، تعود المنافسات هذا العام بـ «حلّة» جديدة يُطلق عليها «دوري أبطال آسيا لكرة السلة»، وذلك بعد تغيير اسمها وهويتها عام 2024، لتتواكب مع البطولات القارية المماثلة في أوروبا وأميركا.
تضم النسخة الحالية أقوى 8 أندية في «القارة الصفراء»، حيث يشارك فيها أبطال الدوريات في اليابان «دوري بي ليج»، كوريا الجنوبية «الدوري الكوري للمحترفين»، الصين «دوري السلة الصيني»، إندونيسيا «الدوري الإندونيسي للمحترفين»، وماليزيا، إضافة إلى ناديين من دوري سوبر غرب آسيا، إلى جانب النادي المستضيف.
ويتأهل الفريق الفائز لتمثيل آسيا في كأس العالم للأندية، ليواجه أبطال القارات الأخرى في منافسة عالمية كبرى.
تُقام منافسات دور المجموعات في صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي، على أن تُختتم المباريات النهائية في صالة «كوكا كولا أرينا».
تضم المجموعة الأولى طبيعت «إيران»، وتشجيانج هانجتشو ليونز «الصين»، برونكوس «منغوليا»، فيما تضم الثانية، أوتسونوميا بريكس «اليابان»، ميرالكو بولتس «الفلبين»، وشباب الأهلي «الإمارات»، والثالثة، نادي الرياضي بيروت «لبنان»، تشانجوون إل جي ساكرز «كوريا الجنوبية»، تايوان باويان بايلوتس «تايوان».

الإمارات
دبي
شباب الأهلي
كرة السلة
دوري أبطال آسيا
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