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الرياضة

رافينيا أفضل لاعب في «الليجا»

رافينيا أفضل لاعب في «الليجا»
6 يونيو 2025 19:03

 
برشلونة (أ ف ب)

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اختير البرازيلي رافينيا مهاجم نادي برشلونة أفضل لاعب هذا الموسم في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد قيادته الفريق الكاتالوني إلى إحراز ثلاثية الدوري والكأس والكأس السوبر المحلية.
ولعب رافينيا (28 عاماً) دوراً رئيساً في مشوار برشلونة في «الليجا»، مع 18 هدفا و9 تمريرات حاسمة، ليتقدم زميله الموهوب لامين يامال الذي اختير أفضل لاعب تحت 23 عاماً، ومهاجم ريال مدريد الفرنسي كيليان مبابي الذي نال لقب هداف الدوري في موسمه الأول مع الفريق الملكي.
وبعد أن كان قريباً من الرحيل الموسم الماضي، كان الدولي البرازيلي ناجعاً، وفرض نفسه مرشحاً لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، مع 34 هدفاً و25 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات.
وصل رافينيا عام 2022 من ليدز يونايتد الإنجليزي، مقابل نحو 60 مليون يورو، ومدد عقده أخيراً حتى 2028.
كشف مطلع الموسم عن أنه كان قريباً من الرحيل قبل قدوم المدرب الألماني هانزي فليك، عندما كان إداريو برشلونة يسعون لاستقدام جناح أتلتيك بلباو نيكولاس وليامس.
اختار البقاء بعد الثقة التي منحه إياه فليك خصوصا لعبه دور القائد، في ظل إصابة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن ولاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونج.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
رافينيا
لامين يامال
كيليان مبابي
ريال مدريد
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