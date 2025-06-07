نجل أنشيلوتي ينضم لجهاز «السامبا»

ساو باولو(أ ب)

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أن ديفيد أنشيلوتي، انضم لوالده، كارلو أنشيلوتي، كمدرب مساعد للمنتخب البرازيلي، الفائز بكأس العالم خمس مرات. وبدأ أنشيلوتي الابن مسيرته كمساعد مدرب في 2015، وانضم لوالده في نابولي، وإيفرتون، وبايرن ميونيخ وريال مدريد. وذكر الاتحاد البرازيلي في بيان أن انضمام ديفيد أنشيلوتي «35 عاماً» "يمثل خطوة أخرى في بحثنا عن الابتكار والتحسينات التقنية". وأضاف :"ستكون خبرته الدولية ومنهجياته التدريبية أساسية لتطوير اللاعبين وبناء فريق أكثر تنافسية". وانتهت مباراة كارلو أنشيلوتي الأولى مع المنتخب البرازيلي «السامبا» بالتعادل السلبي، يوم الخميس الماضي، وهو التعادل الذي أبقى على المنتخب البرازيلي في المركز الرابع في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال. ويتوقع أن يتواجد أنشيلوتي الابن على مقاعد البدلاء يوم الثلاثاء المقبل، عندما يستضيف المنتخب البرازيلي، نظيره باراجواي، صاحب المركز الثالث.