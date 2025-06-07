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الرياضة

عمورة يغيب عن الجزائر أمام السويد

عمورة يغيب عن الجزائر أمام السويد
7 يونيو 2025 22:30

 
الجزائر (د ب أ)

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يغيب محمد أمين عمورة، مهاجم نادي فولفسبورج الألماني لكرة القدم عن المباراة الودية التي يلتقي فيها منتخب الجزائر أمام مضيفه المنتخب السويدي الثلاثاء المقبل في العاصمة ستوكهولم، بداعي الإصابة.
وذكر الاتحاد الجزائري عبر موقعه الرسمي، أن عمورة، خضع لفحوص طبية معمقة، أكدت إصابته وعدم قدرته على المشاركة في المباراة الودية أمام السويد.
وأوضح الاتحاد أنه على ضوء ذلك، غادر اللاعب المعسكر الذي يخوضه «محاربو الصحراء» في العاصمة الجزائرية، بقرار من المدير الفني فلاديمير بيتكوفيتش.
كان عمورة، اضطر إلى مغادرة الملعب متأثراً بإصابة عضلية خلال المباراة الودية التي تغلبت فيها الجزائر على رواندا بهدفين الخميس الماضي، بعد 12 دقيقة من نزوله بديلاً لزميله بغداد بونجاح، مهاجم نادي الشمال القطري، في الدقيقة 73 .
وأصبح عمورة، خامس لاعب يغادر معسكر منتخب بلاده بعد كيفن غيتون، مدافع ميتز الفرنسي، وحيماد عبد اللي، قائد أنجيه الفرنسي (بسبب الإرهاق البدني).
كما ترك المدافع محمد أمين توقاي، والمهاجم يوسف بلايلي زملائهما، بناء على أذن من بيتكوفيتش، تحسبا لوضعهما تحت تصرف فريقهما الترجي التونسي، المقبل على المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة الأميركية.

منتخب الجزائر
السويد
كأس العالم للأندية
الترجي
فولفسبورج
ستوكهولم
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