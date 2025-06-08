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الرياضة

زيزو يبدأ رحلته مع الأهلي بالشغف

زيزو يبدأ رحلته مع الأهلي بالشغف
8 يونيو 2025 14:11

القاهرة (د ب أ)

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أكد أحمد مصطفي زيزو الوافد حديثاً لصفوف الأهلي المصري، أنه يشعر بحماس شديد وشغف كبير في بداية رحلته مع القلعة الحمراء والمشاركة في كأس العالم للأندية، التي ستنطلق بالولايات المتحدة الأميركية بعد أيام. وقال زيزو في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم الأحد: "أشعر بحماس كبير للانضمام للأهلي والمشاركة في كأس العالم للأندية، اللعب في تلك البطولة مع نادي بحجم الأهلي حلم بالنسبة لي، تركيزي الأساسي أن أظهر بشكل مميز في أول مباراة لي مع الأهلي، بغض النظر عن المنافس مع الوضع في الاعتبار ان إنتر ميامي الأميركي بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي سيكون غاية في القوة". وأشار: "كنت أتطلع دائماً للتواجد في مثل هذه البطولات الكبيرة، والأهلي منحني هذه الفرصة.. أعتقد أن الفريق يستعد جيداً وهناك جهاز فني يحضر للمباريات بقوة، وسوف نتعاون جميعاً من أجل تقديم أفضل ما يمكن لإسعاد الجماهير". وشدد زيزو على أن الأهلي يتواجد في مجموعة قوية وتضم فرقاً مميزة هي إنتر ميامي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي، ولكن سيتم التعامل مع كل مباراة بشكل مستقل، وأن وجود جهاز فني جديد يجعل الجميع يسعى بكل قوة من أجل تقديم أقصى ما لديه، ووجود أسماء متميزة في كل المراكز ظاهرة إيجابية وتساعد على الفوز بالبطولات.

أحمد زيزو
الأهلي
ميسي
كأس العالم للأندية
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