إمام عاشور: أتطلع إلى المزيد من الألقاب مع الأهلي المصري



القاهرة (د ب أ)



أكد إمام عاشور، هداف النادي الأهلي المصري، أنه يتطلع إلى تقديم مستوى قوي وتحقيق نتائج جيدة، خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال إمام عاشور في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي «بالتأكيد لدي ذكريات جيدة في كأس العالم للأندية، ولكن أول مباراة لي مع الأهلي أمام اتحاد جدة كان لها طابع خاص، بالإضافة إلى أنني سجلت هدفاً في تلك المباراة، وبالطبع هذا الأمر يظل عالقاً في ذاكرتي».

وأضاف «النسخة الماضية مختلفة عن البطولة المقبلة التي ستشهد مشاركة 32 فريقاً»، وأوضح «أي لاعب يتمنى المشاركة في بطولة عالمية، وسعيد بالتواجد مع الأهلي، وأتمنى تحقيق نتائج جيدة وإسعاد جماهير النادي، وبالطبع أي لاعب يكون لديه أهداف كثيرة في مسيرته، وأحلم بتحقيق المزيد من الألقاب مع الأهلي».

وقال «سعدت للغاية بوجود صوري على ملصقات البطولة، وفي خلال موسمين فقط أسير بشكل جيد، وبالتأكيد خوض لقاء الافتتاح مع إنتر ميامي بوجود لاعب مثل ليونيل ميسي يعد شرفاً كبيراً، لأنه اللاعب الأفضل في العالم، ووجوده يمنحني دافعاً أفضل».

وأوضح «أتمنى أن أصل لأفضل مستوى ممكن بمساعدة زملائي ودعم الجمهور، ونحن نسعى لتحقيق نتائج جيدة تليق بالنادي وجماهيره، والأهلي فريق يعرفه الجميع، ونحترم جميع المنافسين».

وأكد «نستهدف تحقيق نتائج قوية في المونديال، لا يزال لدي المزيد من الطموحات مع الأهلي، وما دمت موجوداً مع الفريق، فإنني أحلم بتحقيق الكثير، وبالنسبة للصفقات الجديدة، فإنها تمثل إضافة قوية للفريق، وكل اللاعبين المنضمين حديثاً أسماء كبيرة».

وتابع «أحمد مصطفى زيزو إضافة كبيرة لنا، وقد اتخذ خطوة جيدة في مسيرته بالانضمام للأهلي، والمشاركة في بطولات كبرى، وهو لاعب يتمتع بعقلية احترافية مميزة، ويركز فقط داخل الملعب ولا يهتم بأي أمور خارج المستطيل الأخضر».

وأوضح «التونسي محمد علي بن رمضان من العناصر المميزة ويمثل إضافة جيدة للأهلي، وسبق وشاهدت مباريات له، كما لعبت ضده، وتحدثنا معاً لفترة طويلة خلال رحلة الطيران قبل الوصول إلى ميامي، وهو يتمتع بهدوء شديد خارج الملعب، لكن داخل الملعب من أفضل العناصر التي تبذل مجهوداً كبيراً».