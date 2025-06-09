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الرياضة

«الإمارات للريشة الطائرة» يحصد 5 ميداليات في بطولة إسبانيا

«الإمارات للريشة الطائرة» يحصد 5 ميداليات في بطولة إسبانيا
9 يونيو 2025 12:20

اليكانتي(وام)

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تصدر منتخب الإمارات للريشة الطائرة تحت 19 عاماً، جدول ترتيب بطولة إسبانيا الدولية التي تم تنظيمها على مدار يومين، واختتمت أمس، وذلك بعد الحصول على ذهبيتين وفضيتين، إضافة إلى ميدالية برونزية في منافسات الفردي للذكور والإناث والزوجي المختلط، متفوقاً على منتخبات ألمانيا، وإسبانيا، والدنمارك. ففي منافسات الفردي للذكور، توج ريان ملحان بالميدالية الذهبية، فيما نال زميله آدم جيسلين الميدالية الفضية. وفي منافسات فردي الإناث، نالت اللاعبة براكيتي بهارات الميدالية الذهبية دون أي خسارة، فيما نالت زميلتها ميشا عمر الميدالية الفضية. وفي منافسات الزوجي المختلط، نال الثنائي آدم جيسلين، وميشا عمر الميدالية البرونزية، قبل أن يودعا منافسات هذه الفئة من نصف النهائي. وقالت نورة الجسمي، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، إن النتائج التي تحققت في البطولة، هي ثمرة عمل وتعاون بين الجميع في الاتحاد، وكذلك إستراتيجية وزارة الرياضة، وبرامج التطوير مثل الطريق إلى داكار 2026، ولوس أنجلوس 2028.

الريشة الطائرة
الإمارات
نورة الجسمي
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