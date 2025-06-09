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الرياضة

تشيلسي يخطف موهبة ستراسبورج

تشيلسي يخطف موهبة ستراسبورج
9 يونيو 2025 14:37

لندن (أ ب)

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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم، تعاقده مع الشاب الفرنسي مامادو سار، من فريق ستراسبورج الفرنسي. ويمتلك التحالف الذي يقوده تود بولي وشركة كليرليك كابيتال، فريق ستراسبورج، علماً بأن نفس التحالف اشترى نادي تشيلسي في عام 2022. يذكر أن سار(19عاماً) يلعب مع المنتخب الفرنسي تحت 20 عاماً، وكان لاعباً أساسياً دائماً مع ستراسبورج في الموسم الماضي، الذي أنهاه في المركز السابع، والمشاركة في الدور المؤهل لمرحلة الدوري بدوري المؤتمر الأوروبي. وكان سار لعب من قبل للانس وليون. وتوج تشيلسي بلقب دوري المؤتمر في الموسم الماضي، ويشارك في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الرابع. وذكر تشيلسي أن سار وقع على عقد يمتد حتى عام 2033، ولكنه لم يعلن عن قيمة الصفقة.

تشيلسي
ليون
دوري أبطال أوروبا
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