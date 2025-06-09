«مبادلة للتميز» يدعم مشاركة علياء عبدالسلام في مونديال الزوارق للفورمولا 4

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن برنامج مبادلة للتميز انضمام المتسابقة علياء عبدالسلام إلى قائمة المبدعين، الذين يدعمهم البرنامج، لتواصل مسيرتها في عالم سباقات الزوارق السريعة نحو تحقيق المزيد من النجاحات.

ويعد برنامج مبادلة للتميز مبادرة مجتمعية تهدف إلى دعم الموهوبين في مختلف أنحاء الدولة في مجالات الرياضة والفنون والثقافة والابتكار، فيما تنضم مبادلة شريكاً رئيساً في بطولة العالم للزوارق السريعة فورمولا 4 لموسم 2025.

وتعد مشاركة علياء لحظة مهمة في مسيرة الرياضة النسائية في الدولة، باعتبارها أول إماراتية تشارك في بطولة العالم للفورمولا 4، حيث تمثل الدولة في السباقات المقبلة، التي تقام في السويد والنرويج وإيطاليا. ويشكل ذلك إنجازاً شخصياً لها ورسالة تعكس الحضور المتنامي للدولة في المحافل الرياضية العالمية، وخطوة حيوية تعزز من مكانة المرأة الإماراتية في مختلف الميادين.

وتحصل علياء على الدعم اللازم من البرنامج الذي أطلق في عام 2021 بهدف تمكين المبدعين وإطلاق قدراتهم في مختلف المجالات، إلى جانب تعزيز الأثر المجتمعي الهادف ضمن التزام مبادلة برعاية المواهب المحلية.

وأعربت علياء عن سعادتها بالانضمام إلى البرنامج، وقالت إن هدفها هو إلهام الجيل القادم من الفتيات الإماراتيات للسعي خلف شغفهن مهما كانت التحديات.

وأضافت: آمل من خلال هذه التجربة تشجيع الفتيات على دخول عالم رياضة قوارب المحركات، والمساهمة في تحفيز الشباب على الابتكار، ورفع علم الدولة عالياً في الرياضات البحرية، معربة عن فخرها بكون مبادلة الشريك الرئيس لها في هذه الرحلة.