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الرياضة

تحكيم إماراتي في طواف «إيسيرا» الفرنسي

تحكيم إماراتي في طواف «إيسيرا» الفرنسي
10 يونيو 2025 13:17

أبوظبي (وام)

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أعلن اتحاد الدراجات الهوائية، مشاركة ثلاثة من حكامه للمرة الأولى في إدارة منافسات طواف «ألبيس إيسيرا» الفرنسي، أحد أعرق سباقات الطريق في فرنسا، والذي يشهد سنوياً مشاركة نخبة من الدرّاجين المحترفين من مختلف الفرق المحلية والأوروبية.
وتضمنت منافسات الطواف، خمس مراحل لمسافة 805 كيلومترات، فيما تضمنت مرحلته الأخيرة منافسات في مناطق جبلية مرتفعة لمسافة 4000م.
وضم الوفد التحكيمي الإماراتي كلاً من سيف سرور الشرقي، وفيصل النقبي، ووليد الشامسي، وجاءت مشاركتهم في إطار اتفاقية التعاون والشراكة بين اتحاد الإمارات للدرّاجات الهوائية ونظيره الفرنسي، والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التحكيمية الوطنية، وتبادل الخبرات، والارتقاء بمنظومة التحكيم في الدولة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وأكد اتحاد الدراجات أن هذه المشاركة تشكل خطوة مهمة ضمن خططه لتأهيل الكوادر الفنية والتحكيمية.

اتحاد الدراجات
فرنسا
الدراجات الهوائية
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