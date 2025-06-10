عمان تحرم فلسطين من «ملحق المونديال» بـ «تعادل قاتل»



عمان (أ ف ب)

حرمت سلطنة عمان بعشرة لاعبين «مضيفتها» فلسطين من التأهل الى الملحق المؤهل الى نهائيات كأس العالم في كرة القدم 2026 عندما أرغمتها على التعادل 1-1 في الوقت بدل الضائع الثلاثاء على ملعب الملك عبدالله في العاصمة الأردنية عمان، وذلك في الجولة العاشرة الاخيرة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الأسيوية.

وكانت فلسطين في طريقها الى تحقيق الفوز الثالث تواليا وفي التصفيات عندما تقدمت بهدف لعدي خروب منذ الدقيقة 49 برأسية اثر ركلة ركنية انبرى لها البديل آدم قايد.

لكن عمان التي أكملت المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد لاعب وسطها حارب السعدي لتلقيه الانذار الثاني (73)، اقتنصت ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة الاخيرة من الوقت بدل الضائع اثر عرقلة البديل محسن صالح الغساني من قبل المدافع أحمد طه، فانبرى لها عصام الصبحي بنجاح بيمناه زاحفة على يسار الحارس رامي حمادة مدركا التعادل (90+7).

وكان التعادل كافيا لعمان لحجز البطاقة الاخيرة الى الملحق بعدما ضمنت المركز الرابع برصيد 11 نقطة بفارق نقطة واحدة امام فلسطين الخامسة.

ولحقت عمان بالعراق صاحب المركز الثالث في المجموعة والذي انهى التصفيات بفوز معنوي على الاردن المتأهل للمرة الاولى في تاريخه الى العرس العالمي، والامارات وقطر والسعودية وإندونيسيا الى الملحق المقرر بين السادس من أكتوبر و18 نوفمبر المقبلين.