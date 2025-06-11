الريال يضم أرنولد وهاوسن وكارفخال لقائمة المونديال

مدريد(أ ف ب)

أعلن ريال مدريد الإسباني لكرة القدم عن انضمام الوافدين الجديدين الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد ودين هاوسن إلى صفوفه، بالإضافة إلى عودة قائده داني كارفخال للمشاركة في كأس العالم للأندية (14 يونيو - 13 يوليو).يُعد مدافع ليفربول السابق، وقلب الدفاع الإسباني الشاب، وظهير ريال مدريد العائد من إصابة خطيرة في الركبة، من بين 34 لاعباً اختارهم المدرب الجديد للنادي الملكي تشابي ألونسو، إلى جانب الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينجهام. كما تضمنت القائمة التي نشرها النادي الإسباني عبر مواقع التواصل لاعبين مصابين أو مشكوك في مشاركتهم، منهم الفرنسيون أوريليان تشواميني وإدواردو كامافينجا وفرلان مندي، والأوروجوياني فيديريكو فالفيردي. ويستهل ريال، القادم من موسم مخيب للآمال من دون أي لقب كبير، مبارياته في المسابقة بنسختها الجديدة التي تضم 32 فريقاً، في 18 الشهر الحالي أمام الهلال السعودي، في أول مباراة لألونسو على مقاعد البدلاء مع الميرينجي خلفاً للإيطالي كارلو أنشيلوتي المنتقل لتدريب البرازيل.