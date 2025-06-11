منتخب السعودية إلى أميركا من أجل الكأس الذهبية

الرياض (د ب أ)

تحركت بعثة منتخب السعودية إلى الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، استعداداً للمشاركة لأول مرة في تاريخه ببطولة قارية خارج آسيا، عندما يخوض غمار منافسات كأس «كونكاكاف» الذهبية التي تحتضنها كل من الولايات المتحدة وكندا، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 6 يوليو المقبل. ومن المقرر أن تقام مباريات البطولة على 14 ملعباً في 11 منطقة بالولايات المتحدة وكندا، وذلك في «بروفة» نهائية لاستضافة الدولتين، ومعهما المكسيك، منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026. وانطلقت رحلة المنتخب السعودي إلى لوس أنجلوس بقائمة تضم 25 لاعباً، هم نواف العقيدي، أحمد الكسار، عبدالرحمن الصانبي، حسن كادش، عبد الله مادو، عبد الإله العمري، محمد بكر، مهند الشنقيطي، سعود عبد الحميد، نواف بوشل، علي مجرشي، علي الحسن، مختار علي، فيصل الغامدي، علي الأسمري، زياد الجهني، عبد الرحمن العبود، همام الهمامي، أيمن يحيى، عبد الله آل سالم، مهند آل سعد، تركي العمار، مروان الصحفي، صالح الشهري، فراس البريكان. وتلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم دعوة من اتحاد أميركا الشمالية لكرة القدم «كونكاكاف» لمشاركة المنتخب السعودي في نسختي 2025 و2027 من بطولة كأس «كونكاكاف» الذهبية. وعلى مدى المشاركات الست الماضية للمنتخب السعودي في كأس العالم، لم يواجه الأخضر منتخبات أميركا الشمالية سوى مرة وحيدة، وذلك في نسخة مونديال 2022، عندما التقى المكسيك على استاد لوسيل في ختام مشاركاته وخسر يومها بنتيجة 1 / 2. وسوف يخوض «الأخضر» منافسات هذه البطولة في غياب لاعبي الهلال الدوليين، الذين سيخوضون مع فريقهم منافسات كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة بالتزامن مع البطولة القارية. ويستهل المنتخب السعودي مشواره في الكأس الذهبية فجر يوم الاثنين 16 يونيو، حين يلتقي هايتي عند الساعة الثالثة والربع صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وبعدها يواجه المنتخب الأميركي يوم 20 يونيو عند الساعة الرابعة والربع فجراً بتوقيت مكة المكرمة، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة ترينداد وتوباجو يوم 23 من الشهر نفسه عند الساعة الثانية صباحاً بتوقيت مكة المكرمة. وسوف تقام المباراة النهائية في 6 يوليو على ملعب «إن آر جي» في هيوستن تكساس، لتكون هذه أول مرة تقام فيها نهائيات الكأس الذهبية في ولاية تكساس. ويحتل المنتخب السعودي المركز الـ 58 عالمياً، بينما يأتي المنتخب الأميركي في المركز الـ 16، ومنتخب هايتي في المركز الـ 85، فيما يأتي منتخب ترينداد وتوباجو في المركز الـ 100. ويبقى المنتخب المكسيكي الأكثر تتويجاً باللقب برصيد 8 مرات آخرها النسخة الماضية عام 2023، يليه المنتخب الأميركي الذي توج باللقب 6 مرات آخرها نسخة 2021، بالإضافة إلى لقب وحيد لكندا توجت به عام 2000.