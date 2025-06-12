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الرياضة

منتخب الجودو جاهز لتحديات «مونديال بودابست»

منتخب الجودو جاهز لتحديات «مونديال بودابست»
12 يونيو 2025 10:15

أبوظبي(الاتحاد)

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اطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، على جاهزية بعثة منتخبنا للجودو عقب وصولها إلى العاصمة المجرية بودابست، استعداداً للمشاركة في بطولة العالم الـ 38 لفئة الرجال، والـ 29 للسيدات، التي تنطلق منافساتها غداً الجمعة بالوزن الخفيف، وتستمر حتى 19 يونيو الحالي، بمشاركة 557 لاعباً ولاعبة من 93 دولة (295 لاعباً و262 لاعبة) من أبرز المصنفين في العالم، والتي تعتبر واحدة من أهم جولات الاتحاد الدولي للجودو العالمية المؤهلة لأولمبياد لوس انجلوس لعام 2028.وقد تحدث رئيس الاتحاد مع رئيس بعثة منتخبنا الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، الأمين العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، ومدرب المنتخب فيكتور سيكتروف، مطمئناً على سلامة اللاعبين كافة وجاهزيتهم، قبل خوض ختام منافسات الوزن الخفيف التي تبدأ غداً، وتختتم بعد غدٍ السبت، على ضوء قرعة البطولة التي تجرى اليوم، حيث تشارك لاعبتنا بشيرات خرودي في منافسات وزن تحت 52 كجم، بينما يلعب اللاعب نارمند بيان في الدور التمهيدي لوزن تحت 66 كجم، وذلك في ختام منافسات الوزن الخفيف بوزني تحت 48 للسيدات وتحت 60 للرجال . وتتواصل منافسات منتخبنا يومياً بمشاركة ناجي يزبيك، ومحمد بيك في منافسات وزن 73 كجم، ويلعب طلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، وعمر جاد في وزن 81 كجم، وينافس أرام جريجوري وسليمان إبراهيم في وزن تحت 90 كجم، ويختتم اللاعب ظفار كوسوف مشاركة منتخبنا في منافسات وزن تحت 100 كجم يوم الخميس المقبل.

منتخب الجودو
محمد بن ثعلوب
أولمبياد لوس أنجلوس
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