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الرياضة

دبا الحصن يواصل تدعيم صفوفه استعداداً لـ «الأولى»

دبا الحصن يواصل تدعيم صفوفه استعداداً لـ «الأولى»
12 يونيو 2025 14:00

 
فيصل النقبي (دبا الحصن)
يواصل فريق دبا الحصن خطواته الجادة لتعزيز صفوف الفريق الأول، استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل في دوري الدرجة الأولى، حيث أعلن تعاقده رسمياً مع سعد سليمان قادماً من حتا، في إطار سعيه لتدعيم الخيارات الفنية، وتوفير العمق اللازم لتشكيلة الفريق.
ويتمتع سليمان بخبرة جيدة على مستوى المسابقات المحلية، ما يجعله إضافة قوية للفريق الذي يطمح للظهور بشكل تنافسي في الموسم الجديد.
وعلى صعيد آخر، وقعت إدارة نادي دبا الحصن اتفاقية تعاون مع مستشفى الشرق في الفجيرة، تشمل تقديم الخدمات الطبية للاعبين، إلى جانب التعاون في مجالات التوعية الصحية، والرعاية العلاجية، والفحوص الدورية.
وتتضمن الاتفاقية إنشاء عيادة طبية متخصصة داخل النادي، تُعنى بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للاعبين والكوادر الفنية، ما يعكس حرص الإدارة على توفير بيئة احترافية متكاملة تدعم طموحات الفريق في المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية شاملة للنادي تهدف إلى تعزيز الجوانب الفنية والطبية، وتهيئة الفريق بأفضل صورة للمنافسة على بطاقات الصعود.

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