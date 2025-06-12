«المواجهة 6» تحمل طموحات الفوز الأول لشباب الأهلي أمام الرياضي اللبناني

علي معالي (أبوظبي)



يخوض شباب الأهلي مساء اليوم «الخميس» لقاءً صعباً أمام الرياضي اللبناني في الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة السلة، وتحمل المواجهة بين الفريقين الكبيرين الرقم 6، وهذه المرة اللقاء على صالة كوكاكولا أرينا في دبي، وكانت المواجهات ال 5 السابقة في مصلحة الرياضي، وآخر مباراة بين الفريقين جرت مؤخراً في لبنان في نهائي سوبر غرب آسيا، وانتهت لمصلحة الرياضي بنتيجة 97/ 85 في مايو الماضي، وسبقها في 15 يونيو 2024 نهائي دوري أبطال آسيا، وتفوق الرياضي 122/ 96، وفي 11 يونيو 2024 في مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، تفوق الرياضي 102/ 88.

وفي 23 سبتمبر 2017 تفوق الرياضي في نفس البطولة بمرحلة المجموعات 116/ 55، وكان اللقاء الأول الذي جمع الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم 15 أكتوبر 2016 وانتهى للرياضي 107/ 79.وكان شباب الأهلي قد تأهل للدور نصف النهائي للنسخة الحالية، بعد الفوز على فريق تاويون باويان بايلوتس التايواني بنتيجة 92/ 88، في حين صعد الرياضي بالتفوق على تشجيانج جوانجشا الصيني بنتيجة 102/ 66.

وعلق أحمد فران مدرب فريق الرياضي على قمة الليلة قائلاً:«نعرف الفريق، وهم يعرفوننا، إنهم فريق جيد جداً، لقد استبدلوا لاعبين أجانب جدد منذ البطولة الودية الأخيرة، والتي جرت في لبنان، واليوم شباب الأهلي يلعب على أرضه، ليس لديهم ما يخسرونه، إنها مباراة متساوية في الفرص».

وأضاف:«لدينا قائمة محدودة من اللاعبين إذا لم يتمكن وائل من اللعب، لذا أثق بلاعبي فريقي، إنهم يقاتلون بقوة، ويريدون الفوز، والوصول إلى النهائي».