روبرتسون يرحب بالمنافسة مع كيركيز

لندن (د ب أ)

أكد الإسكتلندي أندي روبرتسون، ظهير أيسر ليفربول الإنجليزي، أنه يرحب بالمنافسة على مركزه مع اقتراب ناديه من التعاقد مع المجري ميلوس كيركيز من بورنموث، في الوقت الذي يجري فيه محادثات بشأن تجديد عقده. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن المدافع البالغ من العمر 31 عاماً دخل عامه الأخير في عقده مع ليفربول، وقدم مستوى متبايناً في الموسم الماضي. وبعدما رأى زميله في الفريق ترينت ألكسندر أرنولد يغادر النادي بعد نهاية عقده لينتقل إلى ريال مدريد الإسباني، قد يحصل روبرتسون على وقت محدود للعب في مركزه في ظل محاولات ناديه للتوصل إلى اتفاق مع بورنموث للتعاقد مع كيركيز كما هو متوقع. وقال روبرتسون في تصريحات لقناة «سكاي سبورتس»: «لقد ناقشنا ذلك وكانت محادثات جيدة معي ومع النادي، لكنني لا أعلم ما يخبئه المستقبل». وأضاف: «احتاج إلى الراحة بعد موسم طويل ثم أتطلع لفترة الإعداد للموسم الجديد، ينصب تركيزي على ذلك، لا يمكنني النظر إلى ما هو أبعد، لم أفعل ذلك من قبل لذلك لن أفعله الآن». وحول اقتراب انضمام كيركيز، الدولي المجري البالغ من العمر 21 عاماً، قال روبرتسون:«النادي حدد بعض المراكز التي يحتاج فيها لضخ دماء جديدة، ويبدو أن اللاعبين الذين نرتبط بضمهم شباب، وهم مثيرون للاهتمام أيضاً». وأضاف: «حينما تلعب لناد كبير مثل ليفربول يجب عليك قبول التحديات وتوقع المنافسة، لقد واجهت ذلك أيضا، الجميع واجه ذلك الموقف هنا في مراكزهم ولا أتوقع أقل من ذلك».