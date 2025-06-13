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الرياضة

الهلال يكتمل بانضمام الدوليين قبل المغادرة إلي مونديال الأندية

الهلال يكتمل بانضمام الدوليين قبل المغادرة إلي مونديال الأندية
13 يونيو 2025 09:15

الرياض (د ب أ)

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انتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الهلال السعودي الأخيرة، وذلك قبل المغادرة إلى العاصمة الأميركية واشنطن، استعداداً لخوض منافسات كأس العالم للأندية لكرة القدم. وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن تدريبات الهلال، أمس، شهدت تواجد كل من سالم الدوسري وحسان تمبكتي وناصر الدوسري ومصعب الجوير ومحمد كنو ومتعب الحربي وعبد الله الحمدان، بعد نهاية مشاركتهم مع المنتخب السعودي في الجولة الأخيرة من تصفيات آسيا لمونديال 2026. كما تواجد الصربي ألكسندر ميتروفيتش، والبرتغالي روبن نيفيز، وحارس المرمى المغربي ياسين بونو، والسنغالي كاليدو كوليبالي في التدريبات، التي جرت على ملعب النادي بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي. ويغادر الهلال ظهر اليوم إلى واشنطن، استعداداً للبطولة التي تنطلق يوم 14 يونيو الجاري وتتواصل منافساتها حتى 13 يوليو المقبل. وسيفتتح الهلال مشواره في البطولة بمواجهة ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثامنة، التي تضم أيضاً فريقي ريد بول سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي.

الهلال السعودي
كأس العالم للأندية
سالم الدوسري
سيموني إنزاجي
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