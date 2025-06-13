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الرياضة

هاميلتون يدعم رئيس فيراري ويرفض رحيله

هاميلتون يدعم رئيس فيراري ويرفض رحيله
13 يونيو 2025 11:35

مونتريال (رويترز)

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دافع البريطاني لويس هاميلتون بحماس شديد عن فريد فاسور رئيس فيراري، وقال إن الفرنسي كان مفتاح انتقاله إلى مارانيلو والسبب في آماله بتحقيق نجاح مستقبلي مع الفريق المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.ويحتل فيراري المركز الثاني في ترتيب بطولة الصانعين، لكنه لم يفز حتى الآن بأي سباق بعد تسع جولات هذا الموسم، وكانت هناك تكهنات إعلامية في إيطاليا حول إمكانية استبدال فاسور وهو ما رفضه الفريق. وقال هاميلتون بطل العالم سبع مرات قبل سباق جائزة كندا الكبرى: «بالتأكيد ليس من الجيد سماع مثل هذه القصص التي تتردد في وسائل الإعلام». وأضاف: «أولاً، أنا أحب العمل مع فريد. هو السبب الرئيسي في وجودي في هذا الفريق وحصولي على فرصة القدوم إلى هنا، وأنا ممتن لذلك إلى الأبد. ونحن في هذا الأمر معاً». وتابع «الأمور ليست مثالية ولكن بالنسبة لي، أنا هنا للعمل مع الفريق ولكن أيضاً مع فريد أريد استمراره هنا. أعتقد أن فريد هو الشخص الذي سيأخذنا إلى القمة». وأشار هاميلتون إلى أنه لا يعتقد أن هناك احتمالية لأي تغيير وأن التكهنات «لا صحة لها» وأنه سيكون ضد ذلك على أي حال، لأن الانسجام والتأقلم بين أشخاص جدد يتطلب وقتاً. وأضاف: «أنا هنا للفوز مع فريد وهو يحظى بدعمي الكامل». كما قال البريطاني إنه سيستمر مع فيراري «لسنوات عدة»، متطرقاً إلى تكهنات منفصلة بأنه قد يفكر في الاعتزال. وأضاف: «سأبقى هنا (مع فيراري) لفترة طويلة. ليس هناك أي شكوك حول ما يدور في ذهني وما أعمل على تحقيقه لهذا الفريق. لذا ليس هناك أي شكوك». لم يفز فيراري بالبطولة منذ لقب الصانعين عام 2008، ويسعى هاميلتون لتحقيق اللقب للمرة الثامنة وهو رقم قياسي، بعد خسارته بشكل مثير للجدل أمام ماكس فرستابن في السباق الأخير من عام 2021. وانضم هاميلتون من مرسيدس في يناير الماضي ولم يصعد بعد على منصة التتويج مع الفريق الإيطالي، على الرغم من فوزه بسباق السرعة في شنغهاي في مارس الماضي، وهو أبرز ما قدمه فيراري في الموسم حتى الآن. وقبل أسبوعين في إسبانيا أنهى السائق البريطاني (40 عاماً) السباق في المركز السادس، بعد أن تجاوزه نيكو هولكنبرج سائق ساوبر بشكل مفاجئ ليحتل المركز الخامس. قال هاميلتون بعد ذلك السباق: إن سيارته كانت الأسوأ على الإطلاق، لكن اتضح بعد ذلك أن سيارته هو وزميله شارل لوكلير، كانت تعاني مشاكل لم يُكشف عنها كانت تؤثر على التحكم في السيارة. وقال البريطاني: «كان من المريح بعض الشيء سماع ذلك».

هاميلتون
مونديال الفورمولا 1
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