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الرياضة

«الشارقة الرياضي» يكرّم البطل عبدالله الحمادي

«الشارقة الرياضي» يكرّم البطل عبدالله الحمادي
13 يونيو 2025 15:00

 
الشارقة (الاتحاد)

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كرّم مجلس الشارقة الرياضي بطل الرياضات الجوية، عبدالله ناصر الحمادي، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس، ومحمد عبيد الحصان مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير احتفاءً بسلسلة إنجازاته المشرفة، خلال العام الرياضي، والتي تُوّجت بتحقيقه خمسة مراكز أولى ومتقدمة على المستويين الإقليمي والقاري، ورفعه لعلم دولة الإمارات في عدد من البطولات الدولية.
وخلال اللقاء، أشاد عيسى هلال بالجهود الكبيرة التي يبذلها الحمادي في تمثيل الدولة، مؤكداً أن إنجازاته تعكس التطور المتسارع للرياضات الجوية في الدولة، وتستحق كل الدعم والتقدير.
وعبّر عن فخره بما حققه البطل، مشيراً إلى أن رياضة الطيران الشراعي باتت تسجل حضوراً مميزاً بفضل أبطال متميزين مثل عبدالله الحمادي، الذين يواصلون رفع راية الدولة في مختلف المحافل.
وتم خلال اللقاء تقديم درع تكريمي بإسم المجلس، تقديراً للإنجازات الرياضية التي حققها الحمادي، والتي تسهم في تعزيز مكانة إمارة الشارقة والرياضة الإماراتية على المستوى الدولي.
وبدوره، قال الحمادي: أفتخر أنني رفعت علم الإمارات في خمس مناسبات دولية خلال هذا العام، وأعد الجميع بأن أواصل الرحلة بقوة وشغف، كما أتقدم بخالص شكري وتقديري العميق لمجلس الشارقة الرياضي على هذا التكريم الذي يحمل قيمة معنوية كبيرة في مسيرتي.
واختُتم اللقاء بالتقاط الصور التذكارية، في أجواء احتفالية عكست اهتمام القيادة الرياضية في إمارة الشارقة بدعم الأبطال الإماراتيين، وحرصها على تعزيز مكانة الرياضات الفردية، وتشجيع الكفاءات الوطنية على مواصلة التألق في البطولات الإقليمية والدولية. 

مجلس الشارقة الرياضي
عيسى هلال الحزامي
الرياضات الجوية
اتحاد الرياضات الجوية
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