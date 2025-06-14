نهائي السلة الأميركي.. جيلجوس ألكسندر يعيد ثاندر إلى «النقطة صفر»

لوس أنجلوس (رويترز)

أحرز شاي جيلجوس-ألكسندر 35 نقطة، ليقود انتفاضة أوكلاهوما سيتي ثاندر لتعويض تأخره في الدقائق الأخيرة، والفوز 111-104 على إنديانا بيسرز، في المباراة الرابعة من سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في إنديانابوليس الليلة الماضية.وبهذه النتيجة يتعادل الفريقان 2-2 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات. وسيخوضان المباراة الخامسة بعد غدٍ الاثنين في أوكلاهوما سيتي. وتأخر ثاندر بفارق سبع نقاط مع دخول الربع الأخير من المباراة، لكنه تفوق على إنديانا 31-17 في الفترة الأخيرة ليحقق الفوز. وأحرز أوكلاهوما سيتي 12 نقطة مقابل واحدة لإنديانا في الدقائق الثلاث الأخيرة من المباراة. وكان بيسرز متقدماً 101-97 قبل أربع دقائق من نهاية المباراة، إلى أن تولى جيلجوس-ألكسندر زمام الأمور، إذ سجل أفضل لاعب في دوري السلة الأميركي للمحترفين 13 نقطة في الوقت المتبقي ليقود فريقه للفوز. قدم جالين وليامز أداءً رائعاً مع ثاندر بإحرازه 27 نقطة والاستحواذ على سبع كرات مرتدة. ونجح في تسجيل جميع رمياته الحرة البالغة 11. وأضاف البديل أليكس كاروسو 20 نقطة وقطع الكرة من المنافس خمس مرات. تصدر باسكال سياكام قائمة المسجلين في بيسرز برصيد 20 نقطة، وأضاف تايريس هاليبورتون 18 أخرى وقدم سبع تمريرات حاسمة لزملائه، بينما أحرز البديل أوبي توبين 17 نقطة.