26 بطلاً لكأس العالم يتصدرون قائمة المشاركين في مونديال الأندية 2025

معتز الشامي (واشنطن)

قدمت الأندية الـ 32 المشاركة قوائم تشكيلاتها لكأس العالم للأندية 2025، ويتصدرها بعض أعظم اللاعبين الذين تنافسوا على الساحة العالمية على مدار العقدين الماضيين، بما في ذلك 26 فائزاً بكأس العالم. ويشارك ما لا يقل عن 13 لاعباً من تشكيلة الأرجنتين التي فازت بأكبر جائزة كرة قدم دولية في قطر عام 2022، بقيادة ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، والذي من المرجح أن يشارك في المباراة الافتتاحية ضد نادي الأهلي فجر الغد، وهناك 9 من نجوم فرنسا المتوجين باللقب عام 2018، بمن فيهم نجم ريال مدريد كيليان مبابي، وقائد المنتخب الفرنسي آنذاك هوجو لوريس، لاعب نادي لوس أنجلوس لكرة القدم. ووصل عثمان ديمبيلي، ولوكاس هيرنانديز، وبريسنيل كيمبيمبي، إلى الولايات المتحدة حاملين لقب دوري أبطال أوروبا، بعد أن حصدوا اللقب أواخر الشهر الماضي مع باريس سان جيرمان، ويتباهى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بأكبر عدد من الفائزين بكأس العالم لكرة القدم بـ 6 لاعبين، بينما يأتي العملاق الأرجنتيني ريفر بليت في المركز الثاني بـ 4 لاعبين. وستمثل كل دولة من الدول الأربع الفائزة بكأس العالم (إسبانيا وألمانيا وفرنسا والأرجنتين) في النسخة الحالية، حيث كان توماس مولر ومانويل نوير، لاعبا بايرن ميونيخ، ضمن تشكيلة ألمانيا الفائزة بكأس العالم في البرازيل 2014. بينما كان سيرجيو بوسكيتس، لاعب إنتر ميامي، وسيرجيو راموس، لاعب مونتيري، جزءاً من تشكيلة إسبانيا الفائزة بكأس العالم في جنوب أفريقيا 2010، إلى جانب المدرب الجديد لريال مدريد تشابي ألونسو. وتمكنت الأندية المشاركة من اختيار تشكيلتها الأولية التي تراوحت بين 26 و35 لاعباً للمسابقة الجديدة، وقد عزز معظمها صفوفه خلال فترة الانتقالات الاستثنائية التي فُتحت من 1 إلى 10 يونيو، وفي حركة نشطة، تم تسجيل 58 لاعباً جديداً بقيمة إجمالية بلغت 480.4 مليون دولار أميركي، ما يؤكد طموحات الأندية مع اقترابها من هذا الحدث العالمي الجديد. وتضم القائمة الكاملة لأبطال كأس العالم المشاركين في مونديال الأندية 2025، مع الأرجنتين 2022، ماركوس أكونيا وفرانكو أرماني وجونزالو مونتيل وجيرمان بيزيلا، وجوليان ألفاريز، وأنخيل كوريا، ورودريجو دي بول، وناهويل مولينا، وأنخيل دي ماريا، وإنزو فرنانديز، ولاوتارو مارتينيز، ونيكولاس أوتاميندي، وليونيل ميسي. ومع فرنسا 2018 عثمان ديمبيلي، وأوليفييه جيرو، ولوكاس هيرنانديز، وأنطوان جريزمان، وبريسنيل كيمبيمبي، وتوماس ليمار، وهوجو لوريس، وكيليان مبابي، وبنيامين بافارد، ومع ألمانيا 2014 توماس مولر ومانويل نوير، ومع إسبانيا 2010 سيرجيو بوسكيتس وسيرجيو راموس.